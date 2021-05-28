إصابة جوندوجان

الجمعة، 28 مايو 2021 - 18:05

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - توتنام - جوندوجان

تلقى مانشستر سيتي ضربة قوية في ليلة نهائي دوري أبطال أوروبا، بتعرض إلكاي جوندوجان للإصابة أثناء التدريبات.

ويستعد سيتي لخوض نهائي دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه بمواجهة تشيلسي الإنجليزي على ملعب دراجاو معقل بورتو.

وبحسب موقع "مانشستر إيفنينج نيوز" تعرض لاعب الوسط الألماني لإصابة أثناء اصطدامه بفيرناندينيو أثناء لعب كرة رأسية، وساعد أحد اللاعبين جوندوجان من أجل الوقوف على قدميه وشُوهد وهو "يعرج خارج الملعب مع اقتراب نهاية جلسة التدريب".

أخبار متعلقة
جوارديولا: لست قلقا رغم السقوط أمام برايتون.. ولهذا السبب استبدلت جوندوجان جوندوجان يهاجم النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا جوندوجان: دورتموند يمكنه التغلب على أي فريق في أوروبا جوندوجان: هدف دورتموند المبكر تسبب في إيقاظنا

وأضاف التقرير أنه "لم يتضح بعد ما إذا كانت الإصابة ستكون خطيرة بما يكفي لاستبعاده من المباراة".

وخاض جوندوجان (30 عاما) الموسم الجاري بقميص سيتي 45 مباراة سجل 17 وصنع 7 في جميع المسابقات، ويعد هداف سيتي الموسم الجاري.

إلكاي جوندوجان مانشستر سيتي نهائي دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
أخر الأخبار
روبن دياش.. فان دايك سيتي الذي "يجعل الفريق يلعب بشكل أفضل" 9 دقيقة | تحليل في الجول
في الدرجة الثانية - انتصار بورتو وهزيمة الترسانة 14 دقيقة | مصر
الزمالك يمد معسكر الجونة إلى مباراة المقاصة 40 دقيقة | الدوري المصري
بفضل باسم مرسي.. المقاصة يفوز على المحلة ويرتقي للمركز الخامس 45 دقيقة | الدوري المصري
نقطة لا تفيد.. المصري ودجلة يهدران الفرصة ويكتفيان بالتعادل 49 دقيقة | الدوري المصري
سيرتدي الزي الملكي لـ5 مواسم.. ريال مدريد يعلن ضم ألابا ساعة | الدوري الإسباني
إصابة جوندوجان ساعة | دوري أبطال أوروبا
سلة – مصر في المجموعة الثانية لبطولة إفريقيا 2021 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تاريخ الأهلي في السوبر الإفريقي.. المشاركة كبطل دوري الأبطال تعني التتويج 2 صنداونز يعتذر لـ الأهلي 3 سيرينو يوضح لـ في الجول سر صورته بقميص الأهلي عقب لقاء صنداونز 4 الأهلي يحتج على إشراك الزمالك لـ سيف جعفر ضد طلائع الجيش
قد ينال إعجابك