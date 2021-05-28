إصابة جوندوجان

تلقى مانشستر سيتي ضربة قوية في ليلة نهائي دوري أبطال أوروبا، بتعرض إلكاي جوندوجان للإصابة أثناء التدريبات.

ويستعد سيتي لخوض نهائي دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه بمواجهة تشيلسي الإنجليزي على ملعب دراجاو معقل بورتو.

وبحسب موقع "مانشستر إيفنينج نيوز" تعرض لاعب الوسط الألماني لإصابة أثناء اصطدامه بفيرناندينيو أثناء لعب كرة رأسية، وساعد أحد اللاعبين جوندوجان من أجل الوقوف على قدميه وشُوهد وهو "يعرج خارج الملعب مع اقتراب نهاية جلسة التدريب".

Gündogan appears to signal discomfort in his right thigh before leaving the training session...😬 [via @mcfctj_]pic.twitter.com/37XQNn1Iox — City Chief (@City_Chief) May 28, 2021

وأضاف التقرير أنه "لم يتضح بعد ما إذا كانت الإصابة ستكون خطيرة بما يكفي لاستبعاده من المباراة".

وخاض جوندوجان (30 عاما) الموسم الجاري بقميص سيتي 45 مباراة سجل 17 وصنع 7 في جميع المسابقات، ويعد هداف سيتي الموسم الجاري.