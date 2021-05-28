سلة – مصر في المجموعة الثانية لبطولة إفريقيا 2021

الجمعة، 28 مايو 2021 - 17:40

كتب : FilGoal

منتخب مصر لكرة السلة

جاء منتخب مصر في المجموعة الثانية لبطولة إفريقيا لكرة السلة "أفروباسكت 2021" والتي ستقام في رواندا.

وأوقعت القرعة التي أجريت اليوم في رواندا، منتخب مصر مع منتخبات: تونس وإفريقيا الوسطى وغينيا في المجموعة الثانية.

وتقام البطولة في رواندا بمشاركة 16 منتخبا في الفترة ما بين 24 أغسطس وحتى 5 سبتمبر المقبل.

أخبار متعلقة
كرة سلة - الزمالك أول المتأهلين لنصف نهائي إفريقيا بالفوز على الشرطة الكاميروني 82-53 سلة - الزمالك يكتسح المجمع البترولي ويضرب موعدا مع بطل الكاميرون كرة سلة - أبرز أرقام لاعبي الزمالك أمام فيروفيارو كرة سلة - الزمالك يهزم دوان السنغالي ويحسم تأهله كمتصدر للمجموعة

وتأهلت مصر للبطولة بعدما تصدرت المجموعة الثالثة لتصفيات البطولة بالعلامة الكاملة حتى الآن وجمعت 10 نقاط من 5 مباريات.

ولم يتحدد حتى الآن صاحبي المركز الثاني والثالث في مجموعة مصر بعدما تأجلت الجولة السادسة والأخيرة من مباريات المجموعة.

وتأهل حتى الآن 14 منتخبا للبطولة، ويُنتظر تحديد صاحب المركز الثاني والثالث ليكتمل عِقد الفرق المتأهلة.

لكن تم تحديد المجموعات التي ستلعب بها المنتخبات المتأهلة من مجموعة مصر.

وجاءت قرعة دور المجموعات للبطولة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: رواندا – أنجولا – الكونغو الديمقراطية – صاحب المركز الثالث من المجموعة الثالثة.

المجموعة الثانية: تونس – مصر – إفريقيا الوسطى – غينيا.

المجموعة الثالثة: نيجيريا – كوت ديفوار – مالي – كينيا.

المجموعة الرابعة: السنغال – الكاميرون – صاحب المركز الثاني من المجموعة الثالثة – جنوب السودان.

وسبق لمنتخب مصر تحقيق بطولة إفريقيا لكرة السلة 5 مرات من قبل.

منتخب مصر لكرة السلة بطولة إفريقيا لكرة السلة
نرشح لكم
أخر الأخبار
سيرتدي الزي الملكي لـ5 مواسم.. ريال مدريد يعلن ضم ألابا 4 دقيقة | الدوري الإسباني
إصابة جوندوجان 5 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
سلة – مصر في المجموعة الثانية لبطولة إفريقيا 2021 29 دقيقة | رياضات أخرى
مباشر السوبر الإفريقي - الأهلي (0) (0) نهضة بركان.. ديانج يسدد برعونة 32 دقيقة | إفريقيا
استبعاد جيمس روديجيز من قائمة كولومبيا في كوبا أمريكا لأنه "ليس بمستوى المنافسة الأمثل" 47 دقيقة | أمريكا
تشكيل نهضة بركان – محسن ياجور يقود الهجوم أمام الأهلي 59 دقيقة | إفريقيا
مباشر في الدوري – المصري (1)-(1) وادي دجلة.. مصر للمقاصة (0)-(0) المحلة.. بداية الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
تمديد العمل بقانون الخمسة تبديلات لنهاية 2022 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تاريخ الأهلي في السوبر الإفريقي.. المشاركة كبطل دوري الأبطال تعني التتويج 2 صنداونز يعتذر لـ الأهلي 3 سيرينو يوضح لـ في الجول سر صورته بقميص الأهلي عقب لقاء صنداونز 4 الأهلي يحتج على إشراك الزمالك لـ سيف جعفر ضد طلائع الجيش
قد ينال إعجابك