سلة – مصر في المجموعة الثانية لبطولة إفريقيا 2021

جاء منتخب مصر في المجموعة الثانية لبطولة إفريقيا لكرة السلة "أفروباسكت 2021" والتي ستقام في رواندا.

وأوقعت القرعة التي أجريت اليوم في رواندا، منتخب مصر مع منتخبات: تونس وإفريقيا الوسطى وغينيا في المجموعة الثانية.

وتقام البطولة في رواندا بمشاركة 16 منتخبا في الفترة ما بين 24 أغسطس وحتى 5 سبتمبر المقبل.

وتأهلت مصر للبطولة بعدما تصدرت المجموعة الثالثة لتصفيات البطولة بالعلامة الكاملة حتى الآن وجمعت 10 نقاط من 5 مباريات.

ولم يتحدد حتى الآن صاحبي المركز الثاني والثالث في مجموعة مصر بعدما تأجلت الجولة السادسة والأخيرة من مباريات المجموعة.

وتأهل حتى الآن 14 منتخبا للبطولة، ويُنتظر تحديد صاحب المركز الثاني والثالث ليكتمل عِقد الفرق المتأهلة.

لكن تم تحديد المجموعات التي ستلعب بها المنتخبات المتأهلة من مجموعة مصر.

وجاءت قرعة دور المجموعات للبطولة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: رواندا – أنجولا – الكونغو الديمقراطية – صاحب المركز الثالث من المجموعة الثالثة.

المجموعة الثانية: تونس – مصر – إفريقيا الوسطى – غينيا.

المجموعة الثالثة: نيجيريا – كوت ديفوار – مالي – كينيا.

المجموعة الرابعة: السنغال – الكاميرون – صاحب المركز الثاني من المجموعة الثالثة – جنوب السودان.

وسبق لمنتخب مصر تحقيق بطولة إفريقيا لكرة السلة 5 مرات من قبل.