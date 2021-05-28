استبعاد جيمس روديجيز من قائمة كولومبيا في كوبا أمريكا لأنه "ليس بمستوى المنافسة الأمثل"

أعلن منتخب كولومبيا عبر الموقع الرسمي استبعاد جيمس رودريجيز من القائمة التي ستخوض مباريات تصفيات كأس العالم 2022 وكوبا أمريكا 2021 لأنه "ليس بمستوى المنافسة الأمثل".

خاميس رودريجيز النادي : إيفرتون كولومبيا

ويستعد منتخب كولومبيا لخوض مباراتي بيرو والأرجنتين في تصفيات كأس العالم الشهر المقبل ومن بعدها نهائيات كوبا أمريكا.

وأوضح المنتخب في بيانه عبر الموقع الرسمي للاتحاد: "خضع لاعب خط الوسط في الأيام الأخيرة لفحوصات طبية تُبين أنه ليس بمستوى المنافسة الأمثل، وبالتالي لن يتمكن من الانضمام إلى المجموعة التي دعاها رينالدو رويدا (المدير الفني)".

وأضاف البيان "يأسف المدرب وطاقمه الفني على عدم قدرتهم على الاعتماد على جيمس رودريجيز هذه المرة ونأمل أن يتمكن لاعب خط الوسط قريبا من أن يكون جزءا من المستعدين، ويمثل بلدنا بالقوة والاحتراف كما كان يفعل دائما".

فيما رد لاعب إيفرتون الإنجليزي ببيان رسمي عبّر فيه عن أنه "مُحبط للغاية" ويشعر بـ "الدهشة" وأن عدم استدعاءه يسبب له "آلاما شديدة لأنه دائما ما ترك حياته من أجل قميص منتخب كولومبيا".

في المقابل استدعى منتخب كولومبيا، إدوين كاردونا صانع ألعاب بوكا جونيورز الأرجنتيني لتعويض غياب القائد.

وعاني صانع ألعاب إيفرتون من اللعب بشكل منتظم الموسم الجاري، إذ غاب صاحب الـ 29 عاما بسبب إصابات الفخذ والساق عن 16 مباراة.

وخاض جيمس آخر مباراة له بقميص التوفيز أمام شيفيلد يونايتد بعدما لعب 78 مباراة، وغاب عن الجولة الأخيرة أمام ولفرهامبتون بسبب "الإرهاق" حسبما أوضح كارلو أنشيلوتي.

وارتدى جيمس قميص اللوس كافيتيروس في 76 مباراة وسجل 23 هدفا وصنع 25.