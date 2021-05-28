انتهت في الدوري – المصري (2)-(2) وادي دجلة.. مصر للمقاصة (1)-(0) المحلة.. نهاية المباراتين

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الجولة 25 من بطولة الدوري المصري.

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المصري VS وادي دجلة (2-2)

نهاية المباراة

ق. 90 جوووول التعااادل للمصري عن طريق أحمد شديد قناوي.

ق. 81 أوووه عبد المنصف يتصدى لركلة الجزاء من عمر كمال.

ق. 80 ركلة جزااء للمصري عن طريق تقنية الفيديو.

عبد الباقي جمال تدخل هنا مجددا وشارك أحمد مجدي وكريم الدبيس بدلا من محمد عبد العاطي وبسام وليد في الدقيقة الـ73.

ق. 70 زياد فرج يشارك بدلا من سعيدو سيمبوريه. وأحمد شديد قناوي بدلا من حسن علي.

ق. 65 تبديلان للمصري بدخول إسلام صلاح وأحمد جمعة بدلا من أحمد شوشة وكازادي كاسينجو.

ق. 64 تصويبة قوية من عمر كمال يتصدى لها عبد المنصف.

ق. 61 تبديلان بدخول جورجينو وإبراهيم عايش بدلا من صلاح أمين ومحمد رضا.

ق. 55 جووول ثااني لوادي دجلة. أحمد سعيد يسجل ركلة الجزاء بنجاح.

ق. 53 ركلة جزااء لوادي دجلة بعد العودة لتقنية الفيديو. ركلة جزاء بعد عرقلة من فريد شوقي للاعب وادي دجلة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 48 عرضية من أحمد عاطف يخرجها شوشة بالكعب وتصل إلى حسام عرفات الذي يسدد على الطائر فوق المرمى.

ق. 45 عنتر ينفرد وحاول مراوغة عبد المنصف، لكن الحارس المخضرم يقطع الكرة.

ق. 31 بينية إلى حسام عرفات الذي انفرد بمرمى المصري وسدد بجانب القائم.

ق. 29 تبديل اضطراري لوادي دجلة بدخول إبراهيم ريعو بدلا من خالد رضا المصاب.

ق. 19 جووول التعاادل للمصري. عرضية من محمد عنتر، يقابلها سعيدو سيمبوريه برأسية في مرمى عبد المنصف.

ق. 1 جووول أووول مبكر جدا. أحمد عاطف يقطع الكرة من أحمد شوشة وينفرد ويسجل الأول لوادي دجلة.

بداية المباراة

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مصر للمقاصة VS غزل المحلة (1-0)

نهاية المباراة

ق. 83 جوووول أول عن طريق باسم مرسي وهذه المرة يحتسب الهدف.

تقنية الفيديو تلغي الهدف.

ق. 78 جووول أووول لمصر للمقاصة عن طريق عبد الله مجدي.

ق. 76 باسم مرسي يراوغ بمهارة ويسدد فوق المرمى.

ق. 67 هشام عادل ينفر ويسدد بجانب القائم.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 48 أخطر فرص اللقاء لمصر للمقاصة بعد عرضية أرضية من عبد الله مجدي، قابلها باسم مرسي بتصويبة تصدى لها محمود رضا.

ق. 45 تصويبة من أحمد أباظة تصدى لها محمود حمدي.

ق. 42 شيميلس بيكلي يراوغ ويسدد من داخل منطقة الجزاء، لكن محمود رضا يتصدى لها.

بداية المباراة

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