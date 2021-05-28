تمديد العمل بقانون الخمسة تبديلات لنهاية 2022

أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) اليوم الجمعة تمديد العمل بقانون الخمسة تبديلات حتى 31 ديسمبر 2022.

وقال في بيان عبر موقعه الرسمي:"خلال اجتماع عادي لمجلس الاتحاد عبر الفيديو اليوم، وافق الأعضاء على تمديد العمل بالتعديل المؤقت على القانون (رقم 3 - اللاعبون)، والذي يتيح لمنظمي البطولات السماح للفرق بإجراء 5 تبديلات في المباراة، وذلك في كل البطولات الكبرى التي ستنتهي قبل 31 ديسمبر 2022".

وأضاف "القرار يأتي بعد تحليل عالمي لتأثير تفشي فيروس كورونا على كرة القدم، وبناء على آراء المعنيين باللعبة. طُرح القانون في مايو 2020، يهدف لمصلحة اللاعب، خاصة بعد تغير الرزنامات، والذي أدى لإجراء البطولات في فترات قصيرة".

وأتم البيان "مجلس الاتحاد سيظل يتابع تأثير الجائحة على كرة القدم ويتناقش مع الأطراف المعنية بخصوص الأمر".

Five-substitute option extended until 31 December 2022 in response to ongoing COVID-19 impact ➡️ https://t.co/Q5NZSwG1fz pic.twitter.com/CPyO1cmxRJ — The IFAB (@TheIFAB) May 28, 2021

في مارس 2020 تعرضت كرة القدم لتهديد كبير بتفشي فيروس كورونا مما شل اللعبة تماما وتوقفت المباريات في الغالبية العظمى من بلدان العالم.

ولا تزال حتى الآن العديد من البطولات تجري دون حضور الجمهور منعا لتفشي الفيروس.

وبسبب كورونا تأجلت يورو 2020 وكوبا أمريكا 2020 والألعاب الأولمبية من صيف 2020 لتجري في الصيف الجاري.

وتأجلت أيضا كأس إفريقيا 2021 لتجري في يناير المقبل، إضافة لمعظم مباريات تصفيات كأس العالم 2022.

ووفقا لبيان مجلس الاتحاد الدولي فإن القانون سيجري في المونديال المقبل الذي تستضيفه قطر في نوفمبر وديسمبر 2022.

ويُطبق القانون في معظم البطولات المحلية والقارية، لكنه ليس كذلك في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد قرار الأندية قبل انطلاق موسم 2020-2021.

ويتيح القانون لكل فريق أن يستبدل 5 لاعبين في كل مباراة خلال 3 توقفات بحد أقصى، إضافة إلى فترة بين الشوطين.