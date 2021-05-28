نهائي الأبطال - مؤتمر دي بروين: سنكون أبطالا لو فزنا وفشلة إن خسرنا

لا يتمنى كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت ضد تشيلسي، مشيرا إلى أن التتويج باللقب قد يعزز فرصته في الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم.

وقال البلجيكي في مؤتمر صحفي:"لو فزنا سنكون أبطالا، ولو خسرنا سنكون فشلة. الوصول لهذه المرحلة أمر رائع للفريق وللاعب، وأن تخسر فهو أمر لا تود حدوثه".

وواصل "وصلنا بعيدا في الموسم الحالي من دوري الأبطال لأننا ارتكبنا أخطاء أقل. في الأوقات الصعبة لم نخطئ كثيرا. في سنوات أخرى ارتكبنا خطأ عدة مرات واستغله المنافسون ولم نستطع العودة. في الموسم الحالي لم نستقبل أهدافا مثل التي سكنت شباكنا في مواسم سابقة".

وأضاف "نتيجة النهائي ستقرر ذلك (أفضل لاعب في العالم) لكننا كلاعبين لا نتحكم في الأمر. قد تلعب مباراة رائعة وتخسر، لكن لتفوز بهذه الجوائز الفردية عليك أن تتوج بالألقاب".

وسيخوض دي بروين (29 عاما) نهائي الأبطال لأول مرة في مسيرته.

والنهائي هو الأول في تاريخ سيتي، بينما خسر تشيلسي البطولة في 2008 وتوج بها في 2012.