نهائي الأبطال - مؤتمر دي بروين: سنكون أبطالا لو فزنا وفشلة إن خسرنا

الجمعة، 28 مايو 2021 - 16:29

كتب : FilGoal

كيفن دي بروين - بروسيا دورتموند ومانشستر سيتي

لا يتمنى كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت ضد تشيلسي، مشيرا إلى أن التتويج باللقب قد يعزز فرصته في الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم.

وقال البلجيكي في مؤتمر صحفي:"لو فزنا سنكون أبطالا، ولو خسرنا سنكون فشلة. الوصول لهذه المرحلة أمر رائع للفريق وللاعب، وأن تخسر فهو أمر لا تود حدوثه".

وواصل "وصلنا بعيدا في الموسم الحالي من دوري الأبطال لأننا ارتكبنا أخطاء أقل. في الأوقات الصعبة لم نخطئ كثيرا. في سنوات أخرى ارتكبنا خطأ عدة مرات واستغله المنافسون ولم نستطع العودة. في الموسم الحالي لم نستقبل أهدافا مثل التي سكنت شباكنا في مواسم سابقة".

أخبار متعلقة
وزير الرياضة يقرر تطعيم بعثة مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو ضد بلقاح كورونا نهائي الأبطال - مؤتمر جوارديولا: توتر بعض اللاعبين طبيعي.. وسيتي يمنحك كل شيء حكايات السوبر الإفريقي – هادي خشبة لـ في الجول: هكذا سجل الحضري ضد كايرز تشيفز عودة الخيل الرابح.. يوفنتوس يتعاقد مع أليجري مجددا

وأضاف "نتيجة النهائي ستقرر ذلك (أفضل لاعب في العالم) لكننا كلاعبين لا نتحكم في الأمر. قد تلعب مباراة رائعة وتخسر، لكن لتفوز بهذه الجوائز الفردية عليك أن تتوج بالألقاب".

وسيخوض دي بروين (29 عاما) نهائي الأبطال لأول مرة في مسيرته.

والنهائي هو الأول في تاريخ سيتي، بينما خسر تشيلسي البطولة في 2008 وتوج بها في 2012.

دي بروين مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
أخر الأخبار
نهائي دوري الأبطال – تنين بورتو لمنح الفرصة الأولى لـ مانشستر سيتي وتشيلسي 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
نائب الزمالك: مستحقات اللاعبين تصرف الإثنين.. وهذا موقفنا من ساسي 4 ساعة | الدوري المصري
تعرف على موعد عودة بعثة الأهلي للقاهرة 4 ساعة | إفريقيا
اسكواش - نور الشربيني تصل للقب 24 وتعادل رقم رنيم الوليلي 4 ساعة | رياضات أخرى
بيراميدز يكشف عن انتشار عدوى كورونا داخل الفريق 4 ساعة | الدوري المصري
الجونة اسكواش - بحضور وزير الرياضة.. تتويج الشوربجي والشربيني باللقب 4 ساعة | رياضات أخرى
مؤتمر توخيل: نريد العودة من بورتو بدوري الأبطال.. وعدم ترشيحنا للقب لا يؤثر علينا 5 ساعة | أوروبا
رومانو: الاتفاق تم.. سيموني إنزاجي مدربا لـ إنتر حتى 2023 5 ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تاريخ الأهلي في السوبر الإفريقي.. المشاركة كبطل دوري الأبطال تعني التتويج 2 صنداونز يعتذر لـ الأهلي 3 سيرينو يوضح لـ في الجول سر صورته بقميص الأهلي عقب لقاء صنداونز 4 الأهلي يحتج على إشراك الزمالك لـ سيف جعفر ضد طلائع الجيش
قد ينال إعجابك