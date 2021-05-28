تطعيم بعثة مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو بلقاح كورونا

الجمعة، 28 مايو 2021 - 16:25

كتب : FilGoal

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قرر أشرف صبحي وزير الرياضة تطعيم كافة أفراد البعثة المصرية التي سوف تشارك في أولمبياد طوكيو الصيف الجاري ضد فيروس كورونا.

ووجه وزير الشباب والرياضة اللجنة الطبية العليا بالوزارة بالتنسيق مع اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية ومديرية الصحة والسكان بالقاهرة والإدارة المركزية للطب الرياضي بالتنسيق فيما بينهم، واتخاذ الخطوات الفعلية في تطعيم لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية المشاركين في الأولمبياد وجميع أعضاء البعثة من إداريين وفنيين ومرافقين.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الاهتمام بصحة وسلامة جميع أفراد البعثة المصرية التي ستسافر إلى طوكيو للمشاركة في الأولمبياد تأتي في مقدمة الأولويات، وأنه سيتم تيسير كافة الأمور لتلقي البعثة للقاح الطبي للوقاية من فيروس كورونا قبل التوجه لليابان.

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وأعرب الوزير عن خالص تمنياته لجميع اللاعبين واللاعبات بالتوفيق، والتركيز خلال فترة إعدادهم الحالية انتظاراً للظهور بمستوى مشرف في منافسات دورة الألعاب الأولمبية ، وتحقيق ميداليات أوليمبية كانجازات جديدة تضاف إلى سجل الرياضة المصرية.

أولمبياد طوكيو
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