عودة الخيل الرابح.. يوفنتوس يتعاقد مع أليجري مجددا

الجمعة، 28 مايو 2021 - 15:04

كتب : رامي جمال

أليجري - يوفنتوس

"كنت مع صديقي الذي يُربي الخيول وقلت له في إحدى سباقات الخيول أريد الرهان على الخيل مينيسوتا، فقال لي من السهل عليك أن تدرب في الدوري الإيطالي أكثر من فوز هذا الخيل بالسباق، مينيسوتا فاز بالسباق وأنا الآن مدربا في الدوري الإيطالي" ماسيمليانو اليجري.

والآن بعد موسم من من غياب لقب الدوري وموسمين من الغياب عن الساحة التدريبية عاد الخيل الرابح للسباق مرة أخرى.

ماسيمليانو أليجري يعود لتدريب يوفنتوس بعقد يمتد حتى عام 2025 وفقا لما ذكرته تقارير صحيفة إيطالية أبرزها من الصحفي الموثوق في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا، فابريزيو رومانو.

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المدرب الإيطالي صاحب الـ53 عاما سيقود دفة يوفنتوس خلفا لأندريا بيرلو الذي تمت إقالته صباح اليوم الجمعة.

وتولى أليجري قيادة يوفنتوس سابقا من عام 2014 حتى 2019.

وخلال تلك السنوات توج أليجري مع البيانكونيري بالدوري الإيطالي خمس مرات وبكأس إيطاليا أربع مرات، ومرتين لكأس السوبر الإيطالي.

كما بلغ أليجري مع يوفنتوس نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين عامي 2015 و2017 ولكنه خسر النهائيين أمام قطبي إسبانيا برشلونة وريال مدريد على التوالي.

أليجري يوفنتوس
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