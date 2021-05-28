مؤتمر لابورتا: شابي؟ علينا احترام كومان.. ومتفائل باستمرار ميسي

شدد خوان لابورتا رئيس برشلونة أنه أبلغ رونالد كومان، مدرب الفريق، في وقت سابق بتقييم الأمور في نهاية الموسم، مشيرا إلى أن الهولندي لا يزال المدير الفني للنادي عند الحديث عن مستقبل الهولندي.

وقال لابورتا في مؤتمر صحفي صباح الجمعة:"نبدأ مشروعا جديدا سيسعد جمهور برشلونة. لا يوجد شيء اسمه مشروع انتقالي. قلنا للمدرب إننا سنقيم الأمور في نهاية الموسم، نكن احتراما وودا لكومان، عقده لا يزال ساريا. سنجتمع به الأسبوع المقبل ونقرر سويا، نقيم حاليا كل شيء فعلناه في الموسم".

وأضاف "كومان أرعبنا بالأمس. ذهب للمستشفى لكن كل شيء على ما يرام. قلت له اهدأ وخذ الأمور بروية. كومان مناسب لمشروعنا الجديد، علاقتنا طيبة. التعاقد مع شابي هرنانديز؟ علينا احترام كومان. أحلم ببيب جوارديولا؟ لست هنا للحديث عن الأحلام وإنما الواقع".

وأردف "هل يكمل كومان مع الفريق بعدما أبلغناه أننا نبحث عن مدرب آخر؟ نعم، يستطيع. علاقتنا جيدة وواضحة. نهاية الموسم كانت كارثية وهذا سيساعدنا لاتخاذ قرارات".

وواصل "هناك كلام كثير عن مستقبل ميسي، متفائل باستمراره. العقد الجديد يسير بشكل جيد، لكنه لم يتم بعد. نأمل موافقة ميسي عليه. علاقتنا طيبة جدا. ميسي يحب برشلونة، بالتأكيد كلنا نريد استمراره، الموقف تغير الآن وبت الرئيس، وهذا يعجبه".

واستمر "في الأسبوع المقبل سنناقش سوق الانتقالات. برشلونة لن يقف مكتوف الأيدي إزاء تطور كرة القدم العالمية. رأينا ضرورة المشاركة في دوري السوبر الأوروبي، لكننا تراجعنا لأن النادي ينتمي للأعضاء، لذا نريد مناقشة الأمر معهم. قلت لرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إننا لا ننوي الاعتذار عن التفكير، أو دفع غرامة لا مبرر لها. لو فرضت علينا عقوبة، سنذهب للمحكمة وسنفوز".

وأتم "نواجه مشكلات جمة الآن، فرق عديدة تعاني اقتصاديا، والأندية الصغيرة أيضا. رسالتي للأعضاء؟ اصبروا وتفاءلوا. سننجح الموسم المقبل. يوان كرويف (أسطورة الفريق الراحل) ألهمنا بأسلوب لعب الفريق الأول، لكننا نسير على نهجه في كل شيء. أن نكون شجعانا ونفوز بأداء جيد".

ويسعى برشلونة لثورة في سوق الانتقالات أملا في أداء أفضل الموسم المقبل.

واحتل برشلونة المركز الثالث في الموسم المنصرم من الدوري الإسباني وودع دوري أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي.

وتوج الفريق بكأس ملك إسبانيا.