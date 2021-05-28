يوفنتوس يعلن رحيل بيرلو: ما فعله يتطلب شجاعة

أعلن يوفنتوس اليوم الجمعة رسميا رحيل أندريا بيرلو المدير الفني للفريق من منصبه.

وتولى بيرلو قيادة البيانكونيري خلفا لماوريسيو ساري قبل انطلاق الموسم المنصرم وقاد يوفنتوس للفوز ببطولتي السوبر والكأس في إيطاليا.

فيما احتل يوفنتوس المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي ليضمن التأهل لدوري أبطال أوروبا في الجولة الأخيرة من المسابقة.

ونشر يوفنتوس بيانا عبر موقعه الرسمي جاء كالتالي:

شكرا لك أندريا.

هذه هي الكلمات الأولى التي نحتاج أن نقولها في نهاية هذه الرحلة الخاصة لنا معا.

قبل عدة أشهر، بدأ أندريا بيرلو أحد أيقونات كرة القدم مغامرته الجديدة كمدرب.

أن تقوم بذلك في البداية هو أمر يتطلب الشجاعة، وإدراكا لوسائل المرء، خاصة في فترة تميزت بآلاف الصعوبات بعدما أجبر الوباء العالم على اختراع قواعده الخاصة يوما بعد يوم.

بدأ بيرلو الخطوات الأولى لما سيصبح بلا شك مسيرة رائعة كمدرب، مغامرة التحول والسعي والإدارة في كثير من الأحيان لجلب أفكاره على أرض الملعب من الجانب الآخر من السياج.

وبما إنه ما يهم في كرة القدم هو الانتصارات فلنتذكر سويا إنه خلال أشهر قليلة يوفنتوس فاز بلقبين مع بيرلو، السوبر الإيطالي وكأس إيطاليا، وكمدرب حقق انتصارات رائعة في ملعب سان سيرو وكامب نو.

لكل تلك الشجاعة والالتزام التي ظهر بها يوميا نشكر المايسترو والمدرب أندريا بيرلو، وهذا نابع حقا من القلب، ونتمنى له الأفضل في المستقبل الذي سيكون رائعا بالتأكيد.

شكرا لكل شيء أندريا.

يذكر أن العديد من التقارير أشارت إلى أن يوفنتوس سيعلن تعاقده مع مدربه الأسبق ماسيمليانو أليجري لتدريب الفريق بعقد يمتد لأربع سنوات.