كانتي: لن أكون صديقا لـ محرز في نهائي الأبطال

الجمعة، 28 مايو 2021 - 11:15

كتب : FilGoal

كانتي

شدد نجولو كانتي لاعب تشيلسي على رغبته في التتويج بدوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى أن صديقه رياض محرز نجم مانشستر سيتي يطمح للأمر ذاته.

وقال الفرنسي، الذي زامل محرز في ليستر سيتي، عبر موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم:"تحدثنا عن النهائي. كلانا يدرك أنها مباراة استثنائية".

وواصل "تطلب الأمر عملا كثيرا للوصول لهذا النهائي، منذ كنت في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، الكثير من العزيمة في الملعب والتدريب".

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واستمر "أن تلعب مباراة مثل هذه فهو أمر رائع، لكن كلانا يريد الفوز، لذا لن نكون أصدقاء في الملعب".

ويتواجه كانتي ومحرز يوم السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا بين تشيلسي وسيتي.

وسيلعب مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الرابطة الإنجليزية، أول نهائي في تاريخه في دوري أبطال أوروبا.

بينما يخوض تشيلسي المباراة للمرة الثالثة بعدما خسر في 2008 وتوج في 2012.

والنهائي هو الثالث الذي يجمع فريقين إنجليزيين بعدما خسر تشيلسي أمام مانشستر يونايتد في 2008 وفاز ليفربول على توتنام في 2019.

كانتي تشيلسي دوري أبطال أوروبا
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