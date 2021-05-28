ستيرلينج يتحدى قبل نهائي الأبطال: نحن القادرون فقط على إيقاف أنفسنا

الجمعة، 28 مايو 2021 - 11:03

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - أرسنال - رحيم ستيرلينج

يرى رحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتي أن فريقه قادر على التتويج بدوري أبطال أوروبا لو قدم أداءه المعهود أمام تشيلسي يوم السبت في ملعب دراجاو في بورتو البرتغالية.

وقال الإنجليزي عبر موقع ناديه:"الشيء الوحيد القادر على إيقافنا هو نحن، لأكون صريحا".

وواصل "المباراة اختبار صعب، لكني أتوقع أننا سنلعب جيدا. الفريق مرتاح في المعسكر. خوض نهائيات سابقة مع الفريق يمنحك الخبرة قبل المباراة".

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يوم السبت سيلعب مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الرابطة الإنجليزية، أول نهائي في تاريخه في دوري أبطال أوروبا.

بينما يخوض تشيلسي المباراة للمرة الثالثة بعدما خسر في 2008 وتوج في 2012.

والنهائي هو الثالث الذي يجمع فريقين إنجليزيين بعدما خسر تشيلسي أمام مانشستر يونايتد في 2008 وفاز ليفربول على توتنام في 2019.

ستيرلينج مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا
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