حكايات السوبر الإفريقي - أحمد عادل لـ في الجول: قلت لجوزيه سأسدد بعد الحضري

"سألني مانويل جوزيه: هل تفضل التسديد؟ فقلت له: سأسدد بعد عصام الحضري" – أحمد عادل ظهير أيمن الأهلي السابق.

في عام 2007 أٌقيمت مباراة السوبر الإفريقي في إثيوبيا رغم أن طرفي المباراة كانا الأهلي والنجم الساحلي التونسي.

اختيار إثيوبيا لاستضافة المباراة كان احتفالا بمرور 50 عاما على إنشاء الاتحاد الإفريقي، لذلك قرر "كاف" إقامة المباراة هناك تكريما للدولة التي ساهمت في تأسيس الاتحاد رفقة مصر والسودان.

وترتفع إثيوبيا عن سطح البحر ما يُسبب صعوبة في التنفس للاعبين بسبب نقص الأكسجين، فكيف تعامل لاعبو الأهلي مع هذا الأمر؟

FilGoal.com يستعيد ذكريات فوز الأهلي بالبطولة، قبل مواجهته لفريق نهضة بركان المغربي في السوبر الإفريقي 2021.

ويتذكر أحمد عادل كواليس اللقاء ويقول لـFilGoal.com: "كان هناك بعض الخلافات البسيطة بين اللاعبين الكبار قبل المباراة، مثلما يحدث في أي فريق".

واستدرك "لكن في ليلة المباراة جلس كل اللاعبين الكبار سويا وتعاهدوا على تحقيق الفوز والعودة بالبطولة. هذا يعكس قوة غرفة خلع الملابس في الأهلي".

وحول درجة الحرارة والطقس قبل المباراة، وضح "المناخ كان صعبا للغاية خصوصا بسبب نقص الأكسجين لذلك فترة الإحماء كانت نصف ساعة بدلا من 45 دقيقة".

وأكمل "لم نكن نتأثر بالمناخ أو الرطوبة العالية أو الملعب السييء وهذا الجيل لم يكن يختلق الأعذار".

وأضاف "طبيب الفريق أعطانا فيتامينات لكي نستعيد طاقتنا سريعا بعد عملية الإحماء".

وشارك عادل في الشوط الثالث من اللقاء بعد اللجوء لأشواط إضافية.

وحول تعليمات جوزيه له قبل نزوله، شرح "عادة كان يطلب مني جوزيه أن أدافع في المباريات، لكن في هذا اللقاء تعليماته كانت مختلفة".

وأوضح الظهير الأيمن السابق للأهلي "طلب مني أن أهاجم وأتقدم للأمام لكي أضغط على الظهير الأيسر للنجم ليعود للخلف لأنه كان يهاجم كثيرا، على أن يغطي عليّ لاعب الارتكاز".

الوقت الأصلي واللقاء انتهى دون أهداف ليلعب الفريقين ركلات ترجيح، فما هي كواليس اختيار اللاعبين للتسديد؟

وقال عادل: "قبل أي ركلات ترجيح كان جوزيه يسأل اللاعبين إذا كان لديهم القدرة على التسديد أم لا".

وأضاف ضاحكا "وأثناء اختيار اللاعبين، سألني جوزيه: عادل هل تفضل التسديد؟ فقلت له: سأسدد بعد عصام الحضري، فمن المعروف أن الحضري لم يكن يسدد ركلات ترجيح، لكنه يجيد التصدي لها".

وهو ما حدث بالفعل بعدما تصدى لركلة خالد المليتي ليفوز الأهلي بنتيجة 5-4 ويحقق كأس السوبر الإفريقي للمرة الثالثة.

ويتذكر عادل ما حدث بعد الفوز بالكأس "ياسين منصور سافر معنا إلى إثيوبيا رفقة حسن حمدي الذين كان رئيسا للبعثة، وضاعف لنا مكافآة الفوز بالبطولة".