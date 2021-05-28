صن: يونايتد يريد أوبلاك بدلا من دي خيا

الجمعة، 28 مايو 2021 - 10:46

كتب : FilGoal

يان أوبلاك - أتليتكو مدريد

قالت صحيفة صن الإنجليزية إن مانشستر يونايتد يريد التعاقد مع يان أوبلاك حارس مرمى أتليتكو مدريد.

يان أوبلاك

النادي : أتليتكو مدريد

مانشستر يونايتد

وكتبت أن النادي الإنجليزي يفكر في صفقة تبادلية ينتقل بموجبها حارسه ديفيد دي خيا إلى فريقه السابق أتليتكو.

ويسعى يونايتد لتقوية مركز حراسة المرمى بانتداب السلوفيني أوبلاك (28 عاما) الذي تقدر قيمته السوقية بـ70 مليون جنيه إسترليني.

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وبات الإسباني دي خيا (30 عاما) الحارس الثاني في يونايتد وشارك في 36 مباراة في الموسم المنصرم.

ويدافع دي خيا عن قميص يونايتد منذ 2011 حين ترك أتليتكو مقابل 25 مليون يورو.

ويمتد عقده مع الفريق إلى 2023، مثل عقد أوبلاك مع فريق روخيبلانكوس.

مانشستر يونايتد أوبلاك
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