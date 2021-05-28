عواد عن شارة قيادة الزمالك: أشكر شيكابالا على منحي تلك اللحظات العظيمة

الجمعة، 28 مايو 2021 - 10:40

كتب : إبراهيم رمضان

شكري نجيب ومحمد عواد - الزمالك والإسماعيلي

وجه محمد عواد حارس مرمى الزمالك الشكر إلى محمود عبد الرازق "شيكابالا" زميله في الفريق بعدما منحه شارة القيادة خلال مواجهة الإسماعيلي.

محمد عواد

النادي : الزمالك

الزمالك

وكان الزمالك فاز على الإسماعيلي بهدف دون رد أمس الخميس في دور الـ16 من كأس مصر.

وشهدت المباراة ارتداء عواد لشارة قيادة الزمالك للمرة الأولى في مسيرته.

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وقال عواد: "أشكر قائد الزمالك شيكابالا على منحي مثل تلك اللحظات العظيمة بأن أرتدي شارة القيادة مع نادي الزمالك العظيم".

وشارك صاحب الـ28 عاما خلال الموسم الجاري مع الزمالك في ثماني مباريات في كل البطولات حافظ فيهم على نظافة شباكه في لقاء الدراويش.

وضرب الزمالك موعدا مع مصر للمقاصة لملاقاته في ربع النهائي من مسابقة الكأس.

محمد عواد الزمالك شيكابالا في الكأس
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