الجزيري: نريد الثنائية.. وكل ثانية محسوبة علي في الملعب

الجمعة، 28 مايو 2021 - 02:01

كتب : Filgoal Team

سيف الدين الجزيري - الزمالك

أبدى سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك سعادته بالتأهل إلى ربع نهائي كأس مصر بعد الفوز 1-0 على الإسماعيلي.

وقال الجزيري عبر أون تايم سبورتس 1: "الأهم أننا فزنا وهذا يمدنا بمزيد من الثقة حتى نستكمل مغامرة الكأس".

وأضاف: "سندخل مباراة الجونة بمعنويات مرتفعة، نريد الفوز لنحقق ثنائية الدوري والكأس".

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وتابع: "أشكر جمهور الزمالك على دعمه وثقته، أنا لاعب محترف وهذا يعني أن كل شيء سيُحسَب علي ويجب أن أكون جيدا في كل مباراة وكل دقيقة وثانية".

وأشار: "هناك الكثيرون الذين وقفوا معي وساندوني".

وأتم: "كارتيرون يحفزني ويطالبني باللعب بأريحية".

وسجّل أشرف بنشرقي هدف اللقاء الوحيد في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

ليضرب الزمالك موعدا مع مصر للمقاصة في ربع النهائي الذي أطاح بـ سيراميكا كليوباترا في 20 أبريل الماضي.

وعرفت المباراة إثارة كبيرة خصوصا في نهايتها عندما طُرد بنشرقي، وطُرد مدربه باتريس كارتيرون بعد اقتحام أرض الملعب.

وتلقى إيهاب جلال 3 هزائم متتالية في مواجهاته أمام الزمالك للمرة الأولى في مسيرته، وسقط أمام فريقه السابق للمرة السابعة عموما.

وتعد تلك المواجهة الثانية بين إيهاب جلال والزمالك في كأس مصر بعد 13 عاما من الصدام الأول في 2008 وقتما كان مدربا لـ كهرباء الإسماعيلي، وخسر يومها بثلاثية.

الجزيري الزمالك في الكأس كأس مصر
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