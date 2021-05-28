بن يوسف: الإسماعيلي تغيّر 180% مع إيهاب جلال.. ويجب أن نقبل الأمر الواقع

أشاد فخر الدين بن يوسف مهاجم الإسماعيلي بمديره الفني إيهاب جلال والتأثير الذي جلبه على الفريق.

الإسماعيلي ودع كأس مصر بصعوبة بعد الهزيمة 0-1 أمام الزمالك في استاد السويس الجديد.

وقال بن يوسف عقب المباراة: "تغيّر حالنا 180% درجة منذ قدوم إيهاب جلال، فنيًا وتكتيكيًا وعلى مستوى الثقة في النفس، حتى أمام نادٍ كبير مثل الزمالك كنان مسيطرين على المباراة من قبل الطرد وتمركزنا أفضل في الملعب".

وأضاف عبر أون تايم سبورتس: "أبارك للزمالك، كنا نتمنى التأهل وكنا قادرين على ذلك".

وتابع: "أي مباراة تُلعَب على جزئيات صغيرة، فما بالك بنادٍ مثل الزمالك يستطيع استهلاك الوقت والخروج من المواقف الصعبة".

وواصل: "قمنا بأمور إيجابية في الفترة الماضية، سنحاول رفع رؤوسنا والمواصلة".

وأكمل: "وضعنا آمالا كبيرة على بطولة الكأس، لكن كرة القدم مكسب وخسارة، ويجب أن نقتنع بالأمر الواقع".

وأتم: "الونش مدافع متكامل ولاعب دولي، لست أنا من سأقيمه، هو لاعب كبير وأتمنى له التوفيق".

وسجّل أشرف بنشرقي هدف اللقاء الوحيد في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

ليضرب الزمالك موعدا مع مصر للمقاصة في ربع النهائي الذي أطاح بـ سيراميكا كليوباترا في 20 أبريل الماضي.

وعرفت المباراة إثارة كبيرة خصوصا في نهايتها عندما طُرد بنشرقي، وطُرد مدربه باتريس كارتيرون بعد اقتحام أرض الملعب.

وتلقى إيهاب جلال 3 هزائم متتالية في مواجهاته أمام الزمالك للمرة الأولى في مسيرته، وسقط أمام فريقه السابق للمرة السابعة عموما.

وتعد تلك المواجهة الثانية بين إيهاب جلال والزمالك في كأس مصر بعد 13 عاما من الصدام الأول في 2008 وقتما كان مدربا لـ كهرباء الإسماعيلي، وخسر يومها بثلاثية.