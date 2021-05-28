الجونة اسكواش - الشوربجي يحسم تأهله.. ونهائي مصري للسيدات

حسم محمد الشوربجي تأهله إلى نهائي بطولة الجونة للمرة الرابعة في تاريخه بعد التغلب على زميله فارس الدسوقي.

ونجح محمد الشوربجي في التغلب على فارس الدسوقي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ضمن مباريات نصف النهائي.

وتقام بطولة الجونة للاسكواش للمرة التاسعة وتُلعب لأول مرة على أرض مركز المؤتمرات والثقافة.

وكان طارق مؤمن قد ودع منافسات بطولة الجونة من نصف النهائي بعد الخسارة أمام النيوزلاندي بول كول بثلاثة أشواط دون مقابل.

أما على مستوى السيدات فنجحت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة في حسم تأهلها بسهولة بعد الفوز على الأمريكية أماندا صبحي بثلاثة أشواط دون مقابل في 29 دقيقة.

أما نور الشربيني فنجحت في تخطي عقبة هانيا الحمامي والفوز بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استغرقت 74 دقيقة.

وكانت نور الشربيني التي تلعب تحت رعاية زد قد حسمت أول شوطين قبل أن تخسر شوطين متتاليين.

وفي الشوط الفاصل والحاسم نجحت نور الشربيني في الفوز بنتيجة 11-5 لتحسم تأهلها.

وتقام في الثامنة من مساء الجمعة منافسات النهائي بداية بمواجهة نور الشربيني ونوران جوهر ويليها مواجهة الرجال بين محمد الشوربجي والنيوزلاندي بول كول.