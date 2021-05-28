حسين لبيب: لاعبو الزمالك سيحصلون على مستحقاتهم يوم الإثنين المقبل.. ونستطيع التجديد لساسي

أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك على أن لاعبي الفريق سيحصلون على جزء من مستحقاتهم المالية يوم الإثنين المقبل مؤكدا على قدرة الزمالك على تجديد عقد فرجاني ساسي.

وقال حسين لبيب لقناة الزمالك: "بعد الفوز على الإسماعيلي أبلغنا اللاعبين بأن الإدارة استطاعت توفير جزء من مستحقات لاعبي فريق كرة القدم وسوف يحصلون عليها يوم الإثنين المقبل بحد أقصى".

وأضاف "الأموال دخلت حسابات نادي الزمالك البنكية بالفعل لكن التحويل يأخذ 2-3 أيام لذلك ستصل المستحقات للاعبين يوم الإثنين المقبل".

وشدد "أوفينا بالوعد قبل أسبوعين من الموعد المحدد".

وعن التجديد مع فرجاني ساسي، قال: "تواصلنا مع وكيل فرجاني ساسي وأبلغناه أن لدينا مستحقاته القديمة ولدينا الأموال لكي يجدد معنا إذا كان يريد وإذا كانت الطلبات معقولة ولا تنم عن أي مغالاة".

وواصل "لا أتحدث للاعب بمفرده لكني أتحدث مع جميع اللاعبين".

واستمر "إدارة الزمالك مفوضة للجلوس مع وكيل فرجاني ساسي والتفاوض معه إذا كان يريد الاستمرار مع الزمالك فهذا القرار يعود له".

وأكد "لسنا مهتمين بفريق كرة القدم فقط. ما أقوله عن فريق الكرة ينطبق على فرق كرة اليد والسلة والطائرة".

وعن دفع الزمالك للغرامات المالية التي تطبق على اللاعبين عند تعرضهم للإيقاف، قال: "شيكابالا شارك في المباريات بعد انتهاء إيقافه ولم يكن ليلعب إلا بعد دفع الغرامة المالية".

وأتم "نطبق اللائحة، واللاعب يشارك بعد انتهاء فترة إيقافه، فنحن ندافع عن حقوق نادي الزمالك".