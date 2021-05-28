كارتيرون: يبدو أن الحكم يشجع الأهلي.. أخبروني أنه ضد الزمالك ويتحدث مع اللاعبين بشكل سيئ

تحدّث باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن واقعة طرده خلال مباراة الإسماعيلي في كأس مصر.

الزمالك مر إلى ربع نهائي كأس مصر بفوزه على الإسماعيلي بهدف وحيد في استاد السويس الجديد.

وقال كارتيرون عبر قناة الزمالك: "هذه أول مرة أتعرض للطرد".

وأضاف: "من قبل المباراة كنت أعرف والناس أخبروني إن هذا الحكم ضد الزمالك ويتحدث مع لاعبي الزمالك بصورة سيئة".

وتابع: "يبدو أن هذا الحكم يشجع الأهلي".

وواصل: "أسأل اتحاد الكرة كيف نلعب مباراة بهذا المستوى في ذلك الملعب!".

وأشار: "عندما دخلت الملعب لم أقل أي شيء للحكم، هو أشهر لي بطاقة حمراء دون أن يفكر من مسافة 30 مترًا".

وأوضح: "تركيزنا على أنفسنا، الأهلي يلعب بطولة أخرى ولديه مباريات مؤجلة، ولذا تركيزنا على أنفسنا".

وشدد: "هدفنا تحقيق لقب الكأس بعد الخسارة في نصف النهائي الموسم الماضي".

قبلها صرح كارتيرون عبر أون تايم سبورتس 1: "الضربة التي لا تقتلك تجعلك أقوى".

وتابع: "فخور باللاعبين وقوتهم وقتالهم حتى النهاية خصوصا مع النقص العددي".

وسُئل كارتيرون عن الإدارة الجديدة للنادي، فأوضح: "رئيس النادي شخص محترم وصريح، لكن ليس تخصصي أن أدلي بتصريحات وسأترك ذلك لرئيس النادي".



































































































































وُطرِد كارتيرون بعد اقتحامه الملعب في نهاية الشوط الأول عقب تلقي لاعبه أشرف بنشرقي بطاقة حمراء.

ولعب الزمالك الشوط الثاني بأكمله بعشرة لاعبين منقوصا من هدافه بنشرقي.

وسجّل أشرف بنشرقي هدف اللقاء الوحيد في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

ليضرب الزمالك موعدا مع مصر للمقاصة في ربع النهائي الذي أطاح بـ سيراميكا كليوباترا في 20 أبريل الماضي.

وعرفت المباراة إثارة كبيرة خصوصا في نهايتها عندما طُرد بنشرقي، وطُرد مدربه باتريس كارتيرون بعد اقتحام أرض الملعب.

وتلقى إيهاب جلال 3 هزائم متتالية في مواجهاته أمام الزمالك للمرة الأولى في مسيرته، وسقط أمام فريقه السابق للمرة السابعة عموما.

وتعد تلك المواجهة الثانية بين إيهاب جلال والزمالك في كأس مصر بعد 13 عاما من الصدام الأول في 2008 وقتما كان مدربا لـ كهرباء الإسماعيلي، وخسر يومها بثلاثية.