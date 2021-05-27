الإسماعيلي: الطرد أضر بنا أكثر من الزمالك.. منافسنا هو الأفضل على الإطلاق حاليا

قال علاء وحيد المتحدث الرسمي للإسماعيلي إن طرد أشرف بنشرقي لم يضر الزمالك بل أضر فريقه في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس.

وفاز الزمالك على الإسماعيلي بهدف دون رد سجله بنشرقي في دور الـ16 من كأس مصر التي أقيمت في استاد السويس الجديد.

وتحدث علاء وحيد عبر إذاعة "الشباب والرياضة" قائلا: "أعتقد أن الطرد أضر بنا أكثر من الزمالك".

وواصل "لقد بدأنا اللقاء بتشكيل متوازن وأجرى الجهاز الفني تبديلات رائعة لكن لو بذل كل اللاعبين ربع المجهود المبذول في مباريات الدوري لكان لنا شأن آخر في اللقاء".

وواصل "نعاني من إرهاق نتيجة تعاقب المباريات، تفكيرنا في الدوري أكثر، تنتظرنا مباراة بعد ثلاثة أيام ضد بيراميدز".

وأردف "لقد لعبنا ضد المقاصة ثم الزمالك وبيراميدز في ستة أيام، إنه رقم قياسي".

وأكمل المتحدث الرسمي للدراويش "الزمالك نجح في إبطال قوة وحماس الإسماعيلي في الدوري خلال مباراة اليوم، وهذه قوة وبراعة للمنافس يجب الاعتراف بها".

وشدد "الزمالك أفضل فريق على الإطلاق مع احترامي لباقي المنافسين، إنه فريق كبير جدا، رغم النقص العددي نجح في إغلاق خطوطه والاعتماد على المرتدات".

وأتم علاء وحيد حديثه "أشيد بالأداء التحكيمي بدون تقنية الفيديو، كل قراراته سليمة".