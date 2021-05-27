بـ9 لاعبين وفي الـ+93.. فينيسيا يعود للدوري الإيطالي الممتاز في سيناريو جنوني

صعد فينيسيا إلى الدوري الإيطالي الممتاز، بتعادله أمام ضيفه تشيتاديلا بهدف لكل طرف في ملعب بييرلويجي بينزي بإياب نهائي الملحق.

واستفاد فينيسيا من فوزه ذهابا بهدف دون رد خارج أرضه، ليصعد بتفوقه في مجموع المباراتين.

وبات فينيسيا ثالث وآخر الصاعدين للدوري الممتاز الموسم المقبل بعد إمبولي وساليرنيتانا الصاعدين بشكل مباشر عبر الدوري النظامي.

واحتل فينيسيا المركز الخامس في الدوري النظامي، وأطاح بـ ليتشي في نصف نهائي الملحق.

ويعود فينيسيا للدوري الإيطالي الممتاز لأول مرة منذ عام 2002.

وصعد فينيسيا تحت قيادة باولو زانيتي (38 عاما) لاعب تورينو وأتالانتا السابق.

ويضم الفريق في صفوفه المخضرم كريستيان مولينارو لاعب يوفنتوس وشتوتجارت وإيطاليا السابق.

في المقابل، عجز تشيتاديلا عن الصعود للدوري الإيطالي الممتاز لأول مرة في تاريخه.

سيناريو مجنون

فينسيا تأخر في النتيجة في الدقيقة 26 بواسطة فيديريكو برويا.

المصائب تزاديت على فينيسيا عندما اضطر للعب منقوصا منذ الدقيقة 36 بعد طرد لاعبه باسكوال ماتزوتشي.

الوضع ازداد تعقيدا في الدقيقة 70 عندما تقلص عدد لاعبي فينيسيا إلى 9 بطرد ماتيا أرامو.

وبينما سارت المباراة نحو وقت إضافي يزيد من متاعب فينيسيا المنقوص من لاعبين، ظهر البطل ريكاردو بوكالون بهدفٍ قاتل وتاريخي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

This is why you turn on the Serie B promotion match on a random Thursday afternoon. You get to see Venezia score a sick goal a man down at the death to get back to Serie A for the first time since 2000 pic.twitter.com/GejOxKlWsZ — Nick Loucks (@Nicks2Cents) May 27, 2021

ليخطف فينيسيا بطاقة العبور الثمينة في الثواني الأخيرة في سيناريو غير عادي.