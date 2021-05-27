غياب بنشرقي وساسي والمثلوثي وكارتيرون عن لقاء الجونة.. واستدعاء أحمد عيد

يغيب أشرف بنشرقي وفرجاني ساسي وحمزة المثلوثي لاعبو الزمالك عن لقاء الفريق المقبل ضد الجونة المقرر إقامته يوم الأحد المقبل في الجولة 25 من الدوري.

جاء ذلك بعدما طُرد بنشرقي في لقاء الزمالك والإسماعيلي الذي أقيم اليوم الخميس في دور الـ16 من كأس مصر عقب حصوله على إنذارين.

فيما حصل ساسي والمثلوثي على الإنذار الثالث لهما في اللقاء ذاته ليتأكد غيابهما عن المباراة المقبلة.

كما يغيب باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن حضور المباراة من الملعب بعد طرده ضد الإسماعيلي لدخوله على أرض الملعب والاعتراض على طرد بنشرقي.

وكشف الزمالك عبر موقعه الرسمي عن استدعاء أحمد عيد الظهير الأيمن للفريق للانضمام لمعسكر الجونة في ظل غياب المثلوثي وإصابة حازم إمام.

كذلك قرر الجهاز الفني للزمالك استدعاء يوسف أسامة نبيه للقاء الجونة.

يذكر أن الزمالك سيفتقد كذلك لغياب لاعب خط وسط الفريق طارق حامد عقب طرده مباشرة في لقاء المصري.