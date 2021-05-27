بعد تتويج فياريال بالدوري الأوروبي.. من يمثل إسبانيا أوروبيا في موسم تاريخي

في موسم تاريخي أوروبيا سيشهد ميلاد بطولة جديدة لأول مرة، حرم تتويج فياريال بالدوري الأوروبي إسبانيا من التمثيل في أولي نسخ دوري المؤتمر الأوروبي.

وتوج فياريال ببطولة الدوري الأوروبي للمرة الأولي في تاريخ النادي، وذلك عقب فوزه على مانشستر يونايتد بركلات الترجيح 11-10 بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

فياريال كان قد أنهي الدوري الإسباني في المركز السابع، وهو المركز الذي يؤهله للمشاركة في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي والتي ستنطلق للمرة الأولي في الموسم المقبل.

وتنص لوائح الاتحاد الأوروبي علي تأهل الفريق الفائز ببطولة الدوري الأوروبي، إلي دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا بشكل مباشر في الموسم المقبل، مهما كان ترتيبه في الدوري.

تأهل فياريال لن يمنع إشبيلية صاحب المركز الرابع في الدوري الإسباني من المشاركة بشكل طبيعي في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ولذلك سيحصل الدوري الإسباني على خمسة مقاعد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بشكل استثنائي.

المفارقة هنا هي أن فياريال الذي احتل المركز السابع في الدوري الإسباني سيكون على رأس أحد مجموعات دوري الأبطال، في حين أن ريال مدريد وبرشلونة سيكونان في تصنيف أقل.

كما سيتأهل ريال سوسيداد وريال بيتيس صاحبي المركزين الخامس والسادس للدوري الأوروبي.

وتنص لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم"يويفا"علي تأهل فريق واحد وهو صاحب المركز السابع من الدوري الإسباني إلى بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

ولكن مع تأهل فياريال صاحب المركز السابع لدوري أبطال أوروبا، سيكون الدوري الإسباني بدون مقاعد في دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم المقبل.

وذلك لأن لوائح الاتحاد الأوروبي لا تسمح لصاحب المركز الثامن وهو سيلتا فيجو للتأهل للبطولة بدلا من صاحب المركز السابع في حال تأهله لدوري أبطال أوروبا.

ولذلك فإن الفرصة الوحيدة لمشاركة فريق إسباني في دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم المقبل، هي خروج أحد الفرق المتأهلة للدوري الأوروبي مبكرا أو حصولهم على المركز الثالث في دور المجموعات، ليتحولوا إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

وكان فريق فياريال قد شارك للمرة الأخيرة في دوري أبطال أوروبا موسم 2011/2012 وخرج من دور المجموعات بعد حصوله على المركز الأخير، بعد هزيمته في ست مباريات متتالية، بعدما وقع في المجموعة الأولي التي ضمت كل من بايرن ميونيخ ونابولي ومانشستر سيتي.