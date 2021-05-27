تشكيل الإسماعيلي – فخر الدين بن يوسف وشكري نجيب يقودان الهجوم ضد الزمالك

الخميس، 27 مايو 2021 - 20:28

كتب : ياسر الشريف

فخر الدين بن يوسف - الإسماعيلي

يقود فخر الدين بن يوسف وشكري نجيب هجوم الإسماعيلي في مواجهة الزمالك التي تقام اليوم الخميس.

ويواجه الدراويش منافسهم الزمالك في السويس في دور الـ16 من كأس مصر.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

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في حراسة المرمى : محمد فوزى

في الدفاع: مروان الصحراوى- محمد هاشم- محمد عمار- عبد الله جمعة

في الوسط: محمد عادل- محمد حسن- محمد صادق- أحمد مدبولي

في الهجوم: فخر الدين بن يوسف- شكرى نجيب

الإسماعيلي الزمالك في الكأس
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