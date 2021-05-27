بسبب تتويج فياريال.. جالاتاسراي قد يفقد مصطفى محمد في أول مباراة أوروبية

لا شك أن جماهير مانشستر يونايتد كانت المتضرر الأكبر من خسارة فريقها للقب الدوري الأوروبي مساء الأربعاء، لكن بعضا من الضرر سينال من جالاتاسراي كذلك.

فياريال الإسباني توج بالدوري الأوروبي بعد فوزه على مانشستر يونايتد بركلات الترجيح، وبذلك يتأهل مباشرةً إلى دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بدلا من مشاركته في دوري المؤتمر الأوروبي الذي كان سيلعب فيه باحتلاله المركز السابع بالدوري الإسباني.

لكن، ما علاقة جالاتاسراي ومصطفى محمد بكل ذلك؟

موقع FotoMac التركي أوضح الحسابات المعقدة التي تسبب فيها اقتحام فياريال لدور المجموعات مباشرةً.

هذا يعني أن جالاتاسراي –المتأهل لتصفيات دوري أبطال أوروبا-، سيضطر للعب 3 أدوار وليس دورين، حتى يصل إلى دور المجموعات.

ذلك يعني أن جالاتاسراي سيبدأ الموسم بشكلٍ أبكر مما كان منتظرًا، وهنا تظهر أزمة مصطفى محمد.

المهاجم الدولي المصري سيشارك مع الفراعنة في مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية، مما سيتسبب في غيابه عن أولى مباريات جالاتاسراي بتصفيات دوري أبطال أوروبا يوم 21 يوليو.

مصر تلعب أمام إسبانيا يوم 22 يوليو، ثم الأرجنتين يوم 25 يوليو، ثم أستراليا يوم 28 يوليو.

جالاتاسراي الذي احتل المركز الثاني بالدوري التركي، كان ينتظر أن يخوض مباراته الأولى في التصفيات يوم 3 أغسطس، في تلك الحالة كان مصطفى محمد سيلحق باللقاء حال توديع مصر من دور المجموعات في طوكيو.

لكن مع اضطرار جالاتاسراي لخوض دور مبكر أكثر، لن يكون لـ مصطفى محمد أي فرصة في خوض الدور التمهيدي الأول.

وفي حال تأهل مصر إلى ربع النهائي، فإنها ستلعب يوم 31 يوليو. أمّا لو وصلت لنصف النهائي فستلعب يومي 3 و6 أغسطس، مما يبعد مصطفى محمد بشكل مؤكد عن اللقاء الثاني لـ جالاتاسراي في أوروبا.