تشكيل الزمالك – شيكابالا أساسي.. وظهور عبد العزيز وعبد السلام أمام الإسماعيلي

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي في دور الـ16 لكأس مصر على استاد السويس الجديد.

وشهد التشكيل مشاركة القائد محمود عبد الرازق شيكابالا بشكل أساسي.

كما يشارك حازم إمام في مركز الظهير الأيمن على حساب حمزة المثلوثي.

ويلعب محمد عبد السلام في قلب الدفاع مع إصابة محمود علاء وإيقاف محمد عبد الغني.

كما يظهر محمود عبد العزيز في الوسط في ظل إيقاف طارق حامد.

وتعد تلك أول مشاركة أساسية لـ محمود عبد العزيز مع الزمالك منذ مباراة الإنتاج الحربي في الدوري المصري يوم 30 مايو 2019.

وكذلك هي المشاركة الأساسية الأولى لـ محمد عبد السلام مع الزمالك منذ ظهوره أمام بريميرو دي أجوستو في دوري أبطال إفريقيا يوم 1 فبراير 2020.

ويتواصل الدفع بـ محمد عواد في حراسة المرمى، مع تواجد محمود جنش على دكة البدلاء، واستبعاد محمد أبو جبل من قائمة اللقاء.

تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: حازم إمام – محمد عبد السلام – محمود الونش – محمد عبد الشافي

الوسط: فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز – محمود عبد الرازق شيكابالا – أحمد سيد زيزو – أشرف بنشرقي

الهجوم: سيف الدين الجزيري

دكة البدلاء: محمود جنش – حسام عبد المجيد – أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – محمد أشرف روقا – إسلام جابر – يوسف أوباما – أسامة فيصل – مروان حمدي