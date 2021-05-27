رومانو: إنزاجي يوقع عقود تدريب إنتر خلال ساعات

اقترب سيموني إنزاجي المدير الفني لنادي لاتسيو من تولي تدريب نادي إنتر.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المختص بأخبار سوق الانتقالات والذي يعمل لشبكة "سكاي سبورتس" فإن إنزاجي سيوقع على عقود تدريبه للإنتر خلال ساعات.

وغرد رومانو عبر "تويتر" وكتب أن إنزاجي أنهى اتفاقه مع إنتر ليكون بديل أنطونيو كونتي.

Simone Inzaghi to Inter, done and completed. He’s going to be the new manager to replace Antonio Conte, contract set to be signed in the next hours. Here we go confirmed. ⚫️🔵🤝 #Inter — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 27, 2021

وكان كونتي قد فسخ تعاقده مع إنتر، رغم انتهاء عقده بنهاية الموسم المقبل.

وانتهى عقد إنزاجي مع لاتسيو بنهاية الموسم الحالي للدوري الإيطالي.

وأنهى لاتسيو الدوري في المركز السادس.

بينما قاد كونتي إنتر لتحقيق لقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ موسم 2009-2010.