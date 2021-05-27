رومانو: إنزاجي يوقع عقود تدريب إنتر خلال ساعات

الخميس، 27 مايو 2021 - 19:28

كتب : FilGoal

سيموني إنزاجي

اقترب سيموني إنزاجي المدير الفني لنادي لاتسيو من تولي تدريب نادي إنتر.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المختص بأخبار سوق الانتقالات والذي يعمل لشبكة "سكاي سبورتس" فإن إنزاجي سيوقع على عقود تدريبه للإنتر خلال ساعات.

وغرد رومانو عبر "تويتر" وكتب أن إنزاجي أنهى اتفاقه مع إنتر ليكون بديل أنطونيو كونتي.

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وكان كونتي قد فسخ تعاقده مع إنتر، رغم انتهاء عقده بنهاية الموسم المقبل.

وانتهى عقد إنزاجي مع لاتسيو بنهاية الموسم الحالي للدوري الإيطالي.

وأنهى لاتسيو الدوري في المركز السادس.

بينما قاد كونتي إنتر لتحقيق لقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ موسم 2009-2010.

إنتر سيموني إنزاجي لاتسيو الدوري الإيطالي
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