في الدرجة الثانية – فاركو في قمة بحري برباعية رائعة.. وتعثر الحرس

انتهت مباريات الجولة 24 لمجموعة بحري بدوري الدرجة الثانية المصري.

وفاز فاركو على الجزيرة بأربعة أهداف دون رد من توقيع علي بهيج (مرتين) وأنتوني لوكاسا وشريف أشرف.

ليرفع فاركو رصيده إلى 51 نقطة في الصدارة، ويتجمّد رصيد الجزيرة عند 31 نقطة في المركز الثامن.

وتعادل حرس الحدود أمام مضيفه الرجاء بهدف لكل طرف. سجل محمد عيد للحرس، وتعادل سعيد أحمد للرجاء.

ليرفع الحرس رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني، ويرفع الرجاء رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثامن.

وفاز الأولمبي على كفر الشيخ برباعية دون رد، ليرفع رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث، ويتجمد رصيد كفر الشيخ عند 22 نقطة في المركز 13.

وتغلب أبو قير للأسمدة على مضيفه بيلا بثلاثية نظيفة من توقيع مصطفى بهاء وإسلام نبيل ومحمد عبد الله.

ليرفع أبو قير رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع، ويتجمد رصيد بيلا عند 16 نقطة في المركز 15.

وفاز بلدية المحلة على دمنهور بهدف وحيد، ليرفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز الخامس بمباراته الأولى تحت قيادة مدربه حسن موسى، بينما تجمد رصيد دمنهور عند 25 نقطة في المركز 12.

وتجاوز المنصورة نظيره دكرنس بهدف من توقيع وائل السعدني، ليرفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز السابع، ويتجمد رصيد دكرنس عند 33 نقطة في المركز السادس.

وانتصر مالية كفر الزيات على مضيفه بني عبيد بثلاثية مقابل هدفين، ليرفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز العاشر، ويتجمد رصيد بني عبيد عند 15 نقطة في المركز 16 –الأخير-.

وأخيرا فاز الحمام على سبورتنج بهدفين دون رد من توقيع محمد بكار ومحمود أبو زيد، ليصل رصيده إلى 20 نقطة في المركز 14، ويتجمّد رصيد سبورتنج عند 29 نقطة في المركز التاسع.