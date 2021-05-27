حكايات السوبر الإفريقي – جدو لـ في الجول: نصيحة يوسف ساعدتني ضد الصفاقسي.. وبطولة 2014 غالية لهذا السبب

"نفذت ما طلبه مني محمد يوسف ونجحت في التسجيل بالفعل رغم عودتي من الإصابة" – محمد ناجي جدو

في عام 2014 فاز الأهلي بأخر بطولة للسوبر الإفريقي والتي جاءت على حساب الصفاقسي التونسي.

محمد ناجي جدو افتتح التهديف للأهلي في المباراة التي أُقيمت على ستاد القاهرة وانتهت بنتيجة 3-2، وهي المباراة التي شهدت مشاركة علي معلول مع الصفاقسي وتسجيله لهدف في شباك شريف إكرامي من ركلة جزاء.

FilGoal.com يستعيد ذكريات فوز الأهلي بالبطولة، قبل مواجهته لفريق نهضة بركان المغربي في السوبر الإفريقي 2021.

ويقول محمد ناجي جدو لـFilGoal.com: "الفوز ببطولة السوبر الإفريقي على حساب الصفاقسي واحدة من أبرز ذكرياتي"

وأضاف "هذه البطولة الغالية وضعت الأهلي على قمة قائمة الأندية الأكثر فوزا بالبطولات القارية في العالم لهذا فأنا سعيد بتواجدي في هذا الحدث".

وكان السوبر الإفريقي 2014 هو البطولة القارية رقم 20 للأهلي.

وأقيمت المباراة يوم 20 فبراير، بعد حوالي شهر من عودة جدو للأهلي بعد نهاية إعارته لهال سيتي في يناير 2014.

ويوضح جدو "كنت عائدا من الاحتراف في انجلترا وكانت أول مباراة أشارك فيها بعد الإصابة".

وكشف عن تعليمات محمد يوسف المدير الفني للفريق له قبل المباراة "طلب مني الهدوء وعدم الاستعجال وأن أتحلى بالتركيز الشديد لكي أسجل".

وواصل "نفذت ما طلبه مني يوسف ونجحت في التسجيل بالفعل".

وأتم "سعادتي كانت غامرة بالهدف الذي سجلته خاصة أنه ساهم في فتح خطوط الصفاقسي مما منح الفريق فرصة للتسجيل مجددا ومن ثم الفوز باللقب الغالي".