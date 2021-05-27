الزمالك يعاقب لاعبي فريق 2003 بسبب "الصور المسيئة" خلال الاحتفال ببطولة الجمهورية

الخميس، 27 مايو 2021 - 18:52

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك مواليد 2003

أعلن نادي الزمالك عن معاقبة مجموعة من لاعبي فريق مواليد 2003 بخصومات مالية.

وذكر الزمالك عبر موقعه الرسمي أنه قرر معاقبة اللاعبين أصحاب "الصور المسيئة خلال الاحتفال بالفوز ببطولة الجمهورية مواليد 2003".

وجاءت العقوبة متمثلة في خصم قيمة شهرين من عقود هؤلاء اللاعبين، بالإضافة إلى خصم 3 أشهر لإداري الفريق.

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وكان الزمالك قد حقق لقب بطولة الجمهورية مواليد 2003 منذ أسبوع بعد فوزه على إنبي بثلاثية دون رد.

وصرّح طارق يحيى رئيس قطاعات الكرة بنادي الزمالك: "الزمالك نادٍ تربوي في المقام الأول".

وأضاف عبر الموقع الرسمي: "النادي يرفض الخرج عن قواعد الروح الرياضية المتعارف عليها".

وشدد يحيى: "الزمالك يحترم جميع المؤسسات التي يتعامها معها ولا يقبل ما حدث من اللاعبين الصغار".

وأتم: "منحنا اللاعبين إنذارا أخيرا لعدم تكرار ما حدث".

الزمالك
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