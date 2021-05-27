أسطورة ريال مدريد يعود لتدريب خيتافي في ولاية ثانية

الخميس، 27 مايو 2021 - 18:00

كتب : FilGoal

ميتشل جونزاليس -

أعلن نادي خيتافي عن تعيين ميتشل جونزاليس كمدير فني جديد للفريق بداية من الموسم المقبل.

ويأتي ميتشل لتعويض رحيل خوسيه بوردالاس الذي تحوّل لتدريب فالنسيا.

ويتولى ميتشل قيادة خيتافي في مهمة ثانية، بعد أن درّبه بين 2009 و2011، وقاده وقتها للمشاركة في الدوري الأوروبي.

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وتعد تلك المهمة هي الأولى لـ ميتشل منذ رحيله عن فريق أونيفيرسيداد المكسيكي في يوليو من العام الماضي.

ويعود ميتشل للملاعب الإسبانية لأول مرة منذ قيادته مالاجا من مارس 2017 حتى يناير 2018.

وقاد ميتشل خيتافي خلال ولايته الأولى في 101 مباراة، فاز في 39 منها، وتعادل في 22، وخسر 40.

وسبق لـ ميتشل تدريب رايو فايكانو، وريال مدريد كاستيا، وإشبيلية، وأولمبياكوس، وأوليمبيك مارسيليا.

ويعتبر ميتشل أحد أهم لاعبي الوسط في تاريخ ريال مدريد، ومن أبرز لاعبي إسبانيا في جيل الثمانينيات ومطلع التسعينيات.

الرجل صاحب الـ58 عاما يعد ثالث أكثر مدرب قيادة لـ خيتافي في المباريات على مر تاريخ النادي.

واحتل خيتافي المركز 15 في الدوري الإسباني بالموسم المنتهي برصيد 38 نقطة، بعد أن ضمن البقاء بالجولة قبل الأخيرة.

ميتشل جونزاليس خيتافي في إسبانيا الدوري الإسباني
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