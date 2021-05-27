إيمري: نستحق التتويج بالدوري الأوروبي.. ركلات الترجيح ليست يانصيب

يؤمن أوناي إيمري المدير الفني لفياريال أن فريقه لم يفز بنهائي الدوري الأوروبي على مانشستر يونايتد بضربة حظ.

وفاز فياريال على مانشستر يونايتد بركلات الترجيح بنتيجة 11-10 بعدما أهدر الحارس ديفيد دي خيا الركلة الأخيرة التي تصدى لها حارس الفريق الإسباني جيرونيمو رولي.

وقال إيمري في تصريحات نشرها موقع فوتبول إسبانيا: "ركلات الترجيح ليست يانصيب، يجب أن يكون لديك تركيز قوي للتسديد بنجاح".

وأوضح "الضغط العصبي يصل لأقصى مدى حين يدخل اللاعب لتسديد ركلة الترجيح، أعتقد أن اللاعبين كانوا رائعين".

وأضاف "أعتقد أن اللاعبين أظهروا عقلية جيدة طوال البطولة وفي النهائي".

وتابع "لقد عرفنا كيف نتنافس، ونسجل، كما أننا انتهينا المباراة أقوى منهم، نستحق التتويج".

ووصل الفريقان لركلات الترجيح بعدما تعادلا في الوقت الأصلي والإضافي إيجابيا بهدف لمثله.

افتتح جيرارد مورينو أهداف المباراة في الدقيقة 29.

وأدرك يونايتد التعادل عن طريق إدينسون كافاني في الدقيقة 55.

وأصبحت هذه هي المرة الرابعة التي يتوج فيها أوناي إيمري مدرب الغواصات بلقب البطولة بعد ثلاث مرات على التوالي مع إشبيلية أعوام 2014 و2015 و2016.

ولم يخسر إيمري النهائي سوى مرة واحدة كان ذلك مع أرسنال ضد تشيلسي في عام 2019.

وفشل أولي جونار سولشاير المدير الفني ليونايتد في الفوز ببطولته الأولى مع النادي الإنجليزي.