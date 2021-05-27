إيمري: نستحق التتويج بالدوري الأوروبي.. ركلات الترجيح ليست يانصيب

الخميس، 27 مايو 2021 - 17:03

كتب : FilGoal

فياريال يتوج بالدوري الأوروبي

يؤمن أوناي إيمري المدير الفني لفياريال أن فريقه لم يفز بنهائي الدوري الأوروبي على مانشستر يونايتد بضربة حظ.

وفاز فياريال على مانشستر يونايتد بركلات الترجيح بنتيجة 11-10 بعدما أهدر الحارس ديفيد دي خيا الركلة الأخيرة التي تصدى لها حارس الفريق الإسباني جيرونيمو رولي.

وقال إيمري في تصريحات نشرها موقع فوتبول إسبانيا: "ركلات الترجيح ليست يانصيب، يجب أن يكون لديك تركيز قوي للتسديد بنجاح".

أخبار متعلقة
ميلان يضم حارس ليل لخلافة دوناروما سولشاير: هذا ليس الوقت المناسب لتوجيه أصابع الاتهام ولكن سكاي: أليجري في يوفنتوس = رحيل رونالدو

وأوضح "الضغط العصبي يصل لأقصى مدى حين يدخل اللاعب لتسديد ركلة الترجيح، أعتقد أن اللاعبين كانوا رائعين".

وأضاف "أعتقد أن اللاعبين أظهروا عقلية جيدة طوال البطولة وفي النهائي".

وتابع "لقد عرفنا كيف نتنافس، ونسجل، كما أننا انتهينا المباراة أقوى منهم، نستحق التتويج".

ووصل الفريقان لركلات الترجيح بعدما تعادلا في الوقت الأصلي والإضافي إيجابيا بهدف لمثله.

افتتح جيرارد مورينو أهداف المباراة في الدقيقة 29.

وأدرك يونايتد التعادل عن طريق إدينسون كافاني في الدقيقة 55.

وأصبحت هذه هي المرة الرابعة التي يتوج فيها أوناي إيمري مدرب الغواصات بلقب البطولة بعد ثلاث مرات على التوالي مع إشبيلية أعوام 2014 و2015 و2016.

ولم يخسر إيمري النهائي سوى مرة واحدة كان ذلك مع أرسنال ضد تشيلسي في عام 2019.

وفشل أولي جونار سولشاير المدير الفني ليونايتد في الفوز ببطولته الأولى مع النادي الإنجليزي.

فياريال أوناي إيمري مانشستر يونايتد
نرشح لكم
أخر الأخبار
أسطورة ريال مدريد يعود لتدريب خيتافي في ولاية ثانية 21 دقيقة | الدوري الإسباني
حكايات السوبر الإفريقي – بطولة 2013.. لإكمال فرحة دوري الأبطال ومفتاح التجديد لبركات 29 دقيقة | إفريقيا
السوبر الإفريقي – هادي خشبة لـ في الجول: لا أفضل البدء بمعلول.. وعدم الإفراط في الهجوم أو الدفاع 30 دقيقة | إفريقيا
سولشاير يعترف: خطر على ذهني استبدال دي خيا قبل ركلات الترجيح 44 دقيقة | أوروبا
إيمري: نستحق التتويج بالدوري الأوروبي.. ركلات الترجيح ليست يانصيب ساعة | الدوري الإسباني
وائل جمعة: موسيماني محظوظ بتدريب الأهلي.. ولقاء الترجي في دوري الأبطال ليس ثأريا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
السوبر الإفريقي - قائد نهضة بركان: نحب التحدي.. ومعجب جدا بما يقدمه بانون مع الأهلي ساعة | إفريقيا
السوبر الإفريقي - مؤتمر الشناوي: سنبذل قصارى جهدنا من أجل العودة بالكأس إلى مصر ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تاريخ الأهلي في السوبر الإفريقي.. المشاركة كبطل دوري الأبطال تعني التتويج 2 صنداونز يعتذر لـ الأهلي 3 سيرينو يوضح لـ في الجول سر صورته بقميص الأهلي عقب لقاء صنداونز 4 الأهلي يحتج على إشراك الزمالك لـ سيف جعفر ضد طلائع الجيش
قد ينال إعجابك