السوبر الإفريقي - مؤتمر الشناوي: سنبذل قصارى جهدنا من أجل العودة بالكأس إلى مصر

يدرك محمد الشناوي حارس الأهلي مدى صعوبة مباراة السوبر الإفريقي ضد نهضة بركان المغربي، لكنه شدد على أن الفريق سيبذل قصارى جهده من أجل العودة بالكأس إلى مصر.

وقال الشناوي في مؤتمر صحفي يوم الخميس: "سعداء بالعودة من جديد للدوحة التي حققنا فيها إنجازا رائعا للغاية بالحصول على برونزية كأس العالم للأندية".

وأضاف "لعبنا مباريات جيدة في كأس العالم للأندية، وأعتقد أن هذه المباراة ستكون صعبة جدا فهي مباراة بطولة ولها حسابات خاصة".

وواصل "ندرك أهمية المباراة، ونعلم أن فريق نهضة بركان يلعب بروح عالية جدا، لكن البطولة غائبة منذ 7 سنوات عن الأهلي ونامل أن نعود باللقب من قطر".

وشدد "نتعامل مع كل المباريات بتركيز شديد، كل أعضاء الفريق يرغبون في تحقيق هذا اللقب، وإن شاء الله يحالفنا التوفيق ونحقق اللقب".

واستمر "نتمنى أن نتمكن من إسعاد جماهيرنا باللقب باستعادة الكأس الغائبة عن خزائن النادي منذ عام 2014".

حين سئل عن مثله الأعلى قال الشناوي "عالميا مثلي الأعلي مانويل نوير ومحليا عصام الحضري".

ويأمل الأهلي تعزيز رقمه القياسي في البطولة كأكثر المتوجين برصيد 6 ألقاب.

بينما يخوض نهضة بركان السوبر الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه.

وتستضيف قطر كأس السوبر الإفريقي للعام الثالث على التوالي. في 2019 فاز الرجاء على الترجي وفي 2020 خسر الأخير ضد الزمالك.

وتأهل بركان لكأس السوبر الإفريقي، بالفوز بالكونفدرالية على حساب مواطن الأهلي، بيراميدز.

أما الأهلي، فهو بطل دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك.

ولم يفز الأهلي بلقب السوبر الإفريقي المتوج به 6 مرات من قبل، منذ عام 2014.

وعاد الأهلي لقطر بعد 3 أشهر ونصف حين شارك في مونديال الأندية واقتنص البرونزية بركلات الترجيح أمام بالميراس البرازيلي.