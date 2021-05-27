السوبر الإفريقي - مؤتمر الشناوي: سنبذل قصارى جهدنا من أجل العودة بالكأس إلى مصر

السوبر الإفريقي - مؤتمر الشناوي: سنبذل قصارى جهدنا من أجل العودة بالكأس إلى مصر
الخميس، 27 مايو 2021 - 16:38
كتب : محمد الجزار
يدرك محمد الشناوي حارس الأهلي مدى صعوبة مباراة السوبر الإفريقي ضد نهضة بركان المغربي، لكنه شدد على أن الفريق سيبذل قصارى جهده من أجل العودة بالكأس إلى مصر.
وقال الشناوي في مؤتمر صحفي يوم الخميس: "سعداء بالعودة من جديد للدوحة التي حققنا فيها إنجازا رائعا للغاية بالحصول على برونزية كأس العالم للأندية".
وأضاف "لعبنا مباريات جيدة في كأس العالم للأندية، وأعتقد أن هذه المباراة ستكون صعبة جدا فهي مباراة بطولة ولها حسابات خاصة".
وواصل "ندرك أهمية المباراة، ونعلم أن فريق نهضة بركان يلعب بروح عالية جدا، لكن البطولة غائبة منذ 7 سنوات عن الأهلي ونامل أن نعود باللقب من قطر".
وشدد "نتعامل مع كل المباريات بتركيز شديد، كل أعضاء الفريق يرغبون في تحقيق هذا اللقب، وإن شاء الله يحالفنا التوفيق ونحقق اللقب".
واستمر "نتمنى أن نتمكن من إسعاد جماهيرنا باللقب باستعادة الكأس الغائبة عن خزائن النادي منذ عام 2014".
حين سئل عن مثله الأعلى قال الشناوي "عالميا مثلي الأعلي مانويل نوير ومحليا عصام الحضري".
ويأمل الأهلي تعزيز رقمه القياسي في البطولة كأكثر المتوجين برصيد 6 ألقاب.
بينما يخوض نهضة بركان السوبر الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه.
وتستضيف قطر كأس السوبر الإفريقي للعام الثالث على التوالي. في 2019 فاز الرجاء على الترجي وفي 2020 خسر الأخير ضد الزمالك.
وتأهل بركان لكأس السوبر الإفريقي، بالفوز بالكونفدرالية على حساب مواطن الأهلي، بيراميدز.
أما الأهلي، فهو بطل دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك.
ولم يفز الأهلي بلقب السوبر الإفريقي المتوج به 6 مرات من قبل، منذ عام 2014.
وعاد الأهلي لقطر بعد 3 أشهر ونصف حين شارك في مونديال الأندية واقتنص البرونزية بركلات الترجيح أمام بالميراس البرازيلي.