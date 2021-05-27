ميلان يضم حارس ليل لخلافة دوناروما

الخميس، 27 مايو 2021 - 15:58

كتب : FilGoal

مايك ماينيان - ليل

أعلن نادي ميلان يوم الخميس ضم مايك ماينيان حارس مرمى ليل.

الصفقة تمت بعدما وصل ماينيان إلى إيطاليا وعبر الكشف الطبي بنجاح ثم وقع على عقود انضمامه إلى ميلان.

العقد يمتد حتى صيف 2026 وسيرتدي الحارس الفرنسي القميص رقم 16.

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وقال ماينيان في تصريحات لموقع ناديه الجديد: "عندما كنت صغيرا كنت أتابع ميلان كثيرًا. إنه فريق رائع مر عليه العديد من الأساطير".

وأضاف "أعتقد أن الدوري الإيطالي بطولة تكتيكية للغاية ستجعلني أنمو سريعا".

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من قيادة ماينيان فريقه ليل للفوز بالدوري الفرنسي للمرة الرابعة في تاريخه.

الحارس الفرنسي مولود لعائلة مهاجرة من جزر القُمر، وسيتواجد في قائمة الديوك بمنافسات يورو 2020 الشهر المقبل.

ماينيان (25 عاما) بدأ مسيرته في ناشئي باريس سان جيرمان، ثم تحوّل إلى ليل عام 2015.

وخاض ماينيان 180 مباراة بقميص ليل، تلقى خلالها 195 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 65 مناسبة.

ويمتلك ماينيان مباراة دولية وحيدة بقميص منتخب فرنسا الأول، وهو الحارس الثالث للديوك بعد هوجو لوريس وستيف مانداندا.

وفاز ماينيان بجائزة أفضل حارس مرمى في الدوري الفرنسي عام 2019.

وكان عقد ماينيان مع ليل سينتهي في صيف 2022، مما حتم على بطل فرنسا الاستغناء عنه الآن لتجنب رحيله مجانا.

يوم الأربعاء، أعلن باولو مالديني المدير الرياضي لميلان رحيل جيانلويجي دوناروما حارس مرمى الفريق مجانا بنهاية الموسم الجاري عقب انتهاء تعاقده.

وقال مالديني عبر بث رسمي عبر قناة ميلان الرسمية عبر موقع "تويتش": "أعتقد أننا يجب أن نشكر كل اللاعبين الذين أسهموا في تقديم ذلك الموسم الرائع".

وواصل "دوناروما كان قائدا والناس في بعض الأحيان لا يلاحظون ماذا يعني أن تكون محترفا، إنه يعني أن تكون مستعدا لتغيير النادي".

وأردف أيقونة ميلان حديثه "من الصعب تقبل الأمر، لكن في الوقت ذاته من الصعب إكمال مسيرتك مع نادي واحد، يجب أن نحترم هؤلاء الذين قدموا الكثير لميلان، وأن نتذكر أن دوناروما لم يقلل من احترامنا".

وأتم مالديني حديثه "يحدث أحيانا أن تتخذ طرقا أخرى، لا أستطيع أن أتمنى لدوناروما سوى الأفضل".

صاحب الـ22 عاما يعد من ناشئي ميلان وخاض معه 251 مباراة في كل البطولات حافظ خلالهم على نظافة شباكه في 88 لقاء.

وتوج دوناروما مع ميلان بلقب كأس السوبر الإيطالي في عام 2016.

ميلان مايك ماينيان
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