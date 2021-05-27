تصنيف فيفا - مصر تحافظ على مركزها

الخميس، 27 مايو 2021 - 15:29

كتب : FilGoal

منتخب مصر

حافظ منتخب مصر على مركزه الـ 46 في تصنيف فيفا لشهر مايو 2021، للشهر الثاني تواليا.

واحتل المنتخب المصري المركز السادس إفريقيًا والرابع عربيا خلف تونس والجزائر والمغرب.

وظل ترتيب المنتخب العشرة الأوائل كما هو دون تغيير.

أخبار متعلقة
منتخب مصر يتقدم 3 مراكز في تصنيف فيفا تصنيف فيفا - مصر تحافظ على مركزها.. ولا تغيير في ترتيب الـ 32 الأوائل تصنيف فيفا - مصر تحافظ على المركز الـ 49.. وبلجيكا في صدارة العالم للعام الثالث تواليا تصنيف فيفا - مصر ترتقي 3 مراكز.. وتحتل المركز السادس إفريقيًا

وبشكل عام، حافظ منتخب بلجيكا على صدارة التصنيف العالمي فيما أتى منتخب فرنسا ثانيا ومنتخب البرازيل ثالثا دون تغيير عن التصنيف الأخير.

يذكر أن المباراة المقبلة لمنتخب مصر ستكون ضد أنجولا في افتتاح التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة السادسة بجوار أنجولا والجابون وليبيا.

ويتأهل أصحاب الصدارة في العشرة مجموعات حيث تُجرى قرعة وتقام خمس مباريات ليتأهل خمسة منتخبات للمونديال الذي يقام في قطر.

منتخب مصر تصنيف فيفا
نرشح لكم
أخر الأخبار
ميلان يضم حارس ليل لخلافة دوناروما 16 دقيقة | الدوري الإيطالي
أسخن صيف يمر على مدربي العالم؟ 31 دقيقة | ميركاتو
تصنيف فيفا - مصر تحافظ على مركزها 45 دقيقة | منتخب مصر
سكاي: أليجري في يوفنتوس = رحيل رونالدو 50 دقيقة | الدوري الإيطالي
خليلوزيتش يوضح سبب عدم استدعاء بانون لمنتخب المغرب "يفتقد لبعض الجزئيات البسيطة" ساعة | إفريقيا
تنس - صفوت يودع رولان جاروس ساعة | رياضات أخرى
الأهلي يرسل خطابا لاتحاد الكرة بشأن مشاركة الموقوفين وعدم إقامة المباراة الفاصلة لدوري 99 ساعة | الدوري المصري
لجنة الزمالك تعين مستشارا للتطوير الرقمي والإعلامي ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تاريخ الأهلي في السوبر الإفريقي.. المشاركة كبطل دوري الأبطال تعني التتويج 2 صنداونز يعتذر لـ الأهلي 3 سيرينو يوضح لـ في الجول سر صورته بقميص الأهلي عقب لقاء صنداونز 4 الأهلي يحتج على إشراك الزمالك لـ سيف جعفر ضد طلائع الجيش
قد ينال إعجابك