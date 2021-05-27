تصنيف فيفا - مصر تحافظ على مركزها

حافظ منتخب مصر على مركزه الـ 46 في تصنيف فيفا لشهر مايو 2021، للشهر الثاني تواليا.

واحتل المنتخب المصري المركز السادس إفريقيًا والرابع عربيا خلف تونس والجزائر والمغرب.

وظل ترتيب المنتخب العشرة الأوائل كما هو دون تغيير.

وبشكل عام، حافظ منتخب بلجيكا على صدارة التصنيف العالمي فيما أتى منتخب فرنسا ثانيا ومنتخب البرازيل ثالثا دون تغيير عن التصنيف الأخير.

يذكر أن المباراة المقبلة لمنتخب مصر ستكون ضد أنجولا في افتتاح التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة السادسة بجوار أنجولا والجابون وليبيا.

ويتأهل أصحاب الصدارة في العشرة مجموعات حيث تُجرى قرعة وتقام خمس مباريات ليتأهل خمسة منتخبات للمونديال الذي يقام في قطر.