تنس - صفوت يودع رولان جاروس

الخميس، 27 مايو 2021 - 14:51

كتب : مهاب نبيل

صفوت

ودع محمد صفوت منافسات تصفيات بطولة رولان جاروس إحدى البطولات الكبرى للتنس يوم الخميس.

اللاعب المصري خسر أمام الأرجنتيني خوان مانويل سيروندولو بمجموعتين دون رد ضمن مباريات الدور الثاني من التصفيات.

صفوت فاز على التركي كيم إيليكل في الدور التمهيدي لتصفيات البطولة بنتيجة 2-0.

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وكانت ميار شريف قد ودعت بطولة رولان جاروس من الدور التمهيدي الثاني بالخسارة أمام الرومانية جاكلين كريستان بنتيجة 2-1.

وكانت ميار المصنفة 120 عالميا، قد فازت بلقاء الدور التمهيدي الأول على البولندية ماجا تشاولينسكا بنتيجة 2-1.

وفي النسخة الماضية من بطولة فرنسا المفتوحة باتت ميار أول مصرية تحقق الفوز في بطولة كبرى "جراند سلام" كما أصبحت أول مصرية تصل إلى الدور الرئيسي في بطولة رولان جاروس.

وحينها انتهت مغامرة ميار شريف المصنفة 172 على العالم بصورة أكثر من رائعة بعد الخسارة أمام التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة الرابعة عالميا والثانية على البطولة، بصعوبة كبيرة بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

محمد صفوت ميار شريف
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