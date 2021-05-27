لجنة الزمالك تعين مستشارا للتطوير الرقمي والإعلامي

عينت اللجنة المديرة للزمالك برئاسة حسين لبيب مستشارا للتطوير الرقمي والإعلامي.

وقامت اللجنة بتعيين محمد أسامة، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "أرقام" المديرة لحسابات الكثير من الاتحادات الرياضية والفرق الأوروبية والآسيوية.

وقال أسامة لـFilGoal.com: "سعيد بالعمل مع لجنة الزمالك برئاسة حسين لبيب بشكل مباشر على التحول الرقمي لنادي الزمالك والعمليات الإعلامية".

وأردف "أتشرف بأن أكون جزءا من نادي الزمالك في هذه الفترة الانتقالية. أتمنى أنا أسهم بخبرتي في إفادة نادي الزمالك".

وشدد "أمس الأربعاء عقدنا أول اجتماع مع لبيب وكان مثمرا للغاية. أمامنا الكثير من التحديات في الفترة المقبلة في هذا الملف".

وأتم "يملك الزمالك إمكانية تطور هائلة في سياق الإعلام الرقمي، وأتمنى أن نحقق ذلك التطور".