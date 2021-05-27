الأرجنتين تعرض استضافة كوبا أمريكا 2021 بـ "بروتوكول صارم"

الخميس، 27 مايو 2021 - 14:25

كتب : FilGoal

كوبا أمريكا 2020

عرضت الأرجنتين بشكل رسمي استضافة بطولة كوبا أمريكا 2021 بمفردها عقب استبعاد كولومبيا.

وكان من المفترض أن تستضيف كولومبيا والأرجنتين البطولة بشكل مشترك ولأول مرة في تاريخ المسابقة، إلا أن الأولى اعتذرت بسبب الاحتجاجات المستمرة في البلاد.

وبحسب بيان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" فأن ألبرتو فيرنانديز رئيس الأرجنتين عقد اجتماعا مع أليخاندرو دومينجيز رئيس الاتحاد وعرض عليه "بروتوكول صارم لاستضافة البطولة، تم تقييم الجوانب التنظيمية واللوجستية -مع الإذن النهائي بملعب إضافي- وكل ما يتعلق بالبروتوكولات الصحية".

أخبار متعلقة
كوبا أمريكا مهددة.. تعليق مباريات الكرة في الأرجنتين لنهاية مايو بسبب أحداث كولومبيا.. ماركا: الأرجنتين تستضيف كوبا أمريكا 2021 بالكامل كوبا ليبرتادوريس – مينيرو يتفوق على أمريكا دي كالي في "مناخ حرب" تقارير: الأرجنتين تستعد لاستضافة كوبا أمريكا 2021 دون كولومبيا

وكان من المقرر أن تستضيف الأرجنتين مباريات المجموعة الأولى للبطولة، على أن تستضيف كولومبيا مباريات المجموعة الثانية.

ووفقا لعدة مصادر فأن اتحاد أمريكا الجنوبية طلب من نظيره الأرجنتيني إخبار ناديي إنديبندينتي وراسينج بتحضير ملعبيهما لاستضافة البطولة.

ومن المفترض أن تستضيف الأرجنتين البطولة على 4 ملاعب، وفي حال استضافت البطولة بمفردها سيصبح عدد الملاعب 6.

وتقام النسخة الـ47 من البطولة في الفترة ما بين 13 يونيو وحتى 10 يوليو.

الأرجنتين كوبا أمريكا 2021
نرشح لكم
أخر الأخبار
وائل جمعة: موسيماني محظوظ بتدريب الأهلي.. ولقاء الترجي في دوري الأبطال ليس ثأريا 2 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
السوبر الإفريقي - قائد نهضة بركان: نحب التحدي.. ومعجب جدا بما يقدمه بانون مع الأهلي 19 دقيقة | إفريقيا
السوبر الإفريقي - مؤتمر الشناوي: سنبذل قصارى جهدنا من أجل العودة بالكأس إلى مصر 24 دقيقة | مصر
السوبر الإفريقي - مدرب نهضة بركان: إذا لم نكن جاهزين للفوز فلنجلس في البيت.. سنكون في قمة التركيز 30 دقيقة | إفريقيا
السوبر الإفريقي - مؤتمر موسيماني: مسؤوليتنا أن نعود بهذا الكأس.. ونهضة بركان ليس سهلا 44 دقيقة | إفريقيا
ميلان يضم حارس ليل لخلافة دوناروما ساعة | الدوري الإيطالي
أسخن صيف يمر على مدربي العالم؟ ساعة | ميركاتو
تصنيف فيفا - مصر تحافظ على مركزها ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تاريخ الأهلي في السوبر الإفريقي.. المشاركة كبطل دوري الأبطال تعني التتويج 2 صنداونز يعتذر لـ الأهلي 3 سيرينو يوضح لـ في الجول سر صورته بقميص الأهلي عقب لقاء صنداونز 4 الأهلي يحتج على إشراك الزمالك لـ سيف جعفر ضد طلائع الجيش
قد ينال إعجابك