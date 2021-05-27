الأرجنتين تعرض استضافة كوبا أمريكا 2021 بـ "بروتوكول صارم"

عرضت الأرجنتين بشكل رسمي استضافة بطولة كوبا أمريكا 2021 بمفردها عقب استبعاد كولومبيا.

وكان من المفترض أن تستضيف كولومبيا والأرجنتين البطولة بشكل مشترك ولأول مرة في تاريخ المسابقة، إلا أن الأولى اعتذرت بسبب الاحتجاجات المستمرة في البلاد.

وبحسب بيان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" فأن ألبرتو فيرنانديز رئيس الأرجنتين عقد اجتماعا مع أليخاندرو دومينجيز رئيس الاتحاد وعرض عليه "بروتوكول صارم لاستضافة البطولة، تم تقييم الجوانب التنظيمية واللوجستية -مع الإذن النهائي بملعب إضافي- وكل ما يتعلق بالبروتوكولات الصحية".

وكان من المقرر أن تستضيف الأرجنتين مباريات المجموعة الأولى للبطولة، على أن تستضيف كولومبيا مباريات المجموعة الثانية.

ووفقا لعدة مصادر فأن اتحاد أمريكا الجنوبية طلب من نظيره الأرجنتيني إخبار ناديي إنديبندينتي وراسينج بتحضير ملعبيهما لاستضافة البطولة.

ومن المفترض أن تستضيف الأرجنتين البطولة على 4 ملاعب، وفي حال استضافت البطولة بمفردها سيصبح عدد الملاعب 6.

وتقام النسخة الـ47 من البطولة في الفترة ما بين 13 يونيو وحتى 10 يوليو.