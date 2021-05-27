أمير عزمي مجاهد يعتذر عن عدم استكمال مهمته مع البنك الأهلي

الخميس، 27 مايو 2021 - 13:51

كتب : أحمد الخولي

أمير عزمي - جروس - أوباما - الزمالك - الإنتاج الحربي

اعتذر أمير عزمي مجاهد عن عدم استكمال مهمته كمدرب عام لفريق البنك الأهلي حسبما علم FilGoal.com.

ورحل أمير عزمي عن منصبه لظروف خاصة.

وانضم المدير الفني السابق للنجوم رفقة الجهاز الفني لخالد جلال الذي تولى المهمة خلفا لـ محمد يوسف.

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ومنذ انضمام خالد جلال للفريق الصاعد حديثا للدوري المصري، فاز الفريق في مباراتين وتعادل في 3 وخسر 5.

ويحتل البنك الأهلي المركز الـ 16 برصيد 18 نقطة في جدول ترتيب الدوري.

وتعادل الفريق أمس مع سموحة بنتيجة 2-2 في مباراة شهدت احتساب 4 ركلات جزاء.

أمير عزمي مجاهد البنك الأهلي في الدوري
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