مدير أعمال وليد سليمان يوضح لـ في الجول حقيقة اعتزال اللاعب بنهاية الموسم

أوضح حازم الحديدي مدير أعمال وليد سليمان حقيقة اعتزال لاعب الأهلي بنهاية الموسم.

وليد سليمان النادي : الأهلي الأهلي

وتداولت بعض التقارير إمكانية اعتزال وليد سليمان بنهاية الموسم الجاري.

وقال الحديدي لـ FilGoal.com: "فؤجئنا بتقارير تشير إلى اتخاذ وليد سليمان قرار الاعتزال بنهاية الموسم".

وأضاف "الخبر غير صحيح، وتوقيت ظهوره غريب، واللاعب لم يتخذ قرارا ولم يطالبه أحد في الأهلي بالاعتزال".

وأكمل "وليد جدد للأهلي الموسم الماضي ولمدة موسمين، ومن المؤكد استمراره لأنه لاعب مؤثر ويغير نتائج المباريات عندما يشارك".

وتابع "ارتباط اللاعب بالأهلي وثيق، ولو لم يكن هناك رغبة في بقائه لما جُدد عقده، والأهلي لا يضغط على اللاعبين لاتخاذ القرارات".

وأتم "وليد له أدوار أخرى غير كرة القدم لأنه رفق سعد سمير من الجيل القديم ولهما دور في غرفة الملابس".

وشارك وليد سليمان (36 عاما) الموسم الحالي في 15 مباراة بجميع المسابقات سجل 5 وصنع 1.

ويستعد الأهلي لمواجهة نهضة بركان المغربي في مباراة السوبر الإفريقي غدا الجمعة بالعاصمة القطرية، الدوحة.