مانشستر يونايتد في بيان: نشعر بالاشمئزاز بسبب ما حدث مع راشفورد

الخميس، 27 مايو 2021 - 12:56

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد - مانشستر يونايتد وفياريال

أصدر نادي مانشستر يونايتد بيانا عبر فيه عن انزعاج النادي من الإساءة للاعبين عبر الإنترنت عقب خسارة نهائي الدوري الأوروبي على يد فياريال ليل الأربعاء.

وفاز فياريال على مانشستر يونايتد بركلات الترجيح بنتيجة 11-10 بعدما أهدر الحارس ديفيد دي خيا الركلة الأخيرة التي تصدى لها حارس الفريق الإسباني جيرونيمو رولي.

ماركوس راشفورد مهاجم يونايتد أهدر فرصة لا تضيع قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة كانت كفيلة بإهداء اللقب للشياطين الحمر، مما تسبب في هجوم الجماهير عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب اللقاء.

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وجاء بيان نادي مانشستر يونايتد على النحو التالي:-

"يشعر الجميع في مانشستر يونايتد بالاشمئزاز من الكراهية والإساءة عبر الإنترنت التي تستهدف ماركوس راشفورد واللاعبين الآخرين على وسائل التواصل الاجتماعي بعد مباراة الليلة الماضية".

"ببساطة لا يوجد عذر لذلك ونحن ندينه بشدة".

"لا يتسامح مانشستر يونايتد مطلقًا مع أي شكل من أشكال العنصرية أو التمييز، ونحن نشجع الجميع على الإبلاغ عن ذلك من خلال موقعنا الالكتروني".

"كما نحث منصات وسائل التواصل الاجتماعي والسلطات المختصة على تعزيز التدابير لمنع هذا السلوك المثير للاشمئزاز".

ووصل الفريقان لركلات الترجيح بعدما تعادلا في الوقت الأصلي والإضافي إيجابيا بهدف لمثله.

افتتح جيرارد مورينو أهداف المباراة في الدقيقة 29.

وأدرك يونايتد التعادل عن طريق إدينسون كافاني في الدقيقة 55.

وفشل أولي جونار سولشاير المدير الفني ليونايتد في الفوز ببطولته الأولى مع النادي الإنجليزي.

وأصبحت هذه هي المرة الرابعة التي يتوج فيها أوناي إيمري مدرب الغواصات بلقب البطولة بعد ثلاث مرات على التوالي مع إشبيلية أعوام 2014 و2015 و2016.

ولم يخسر إيمري النهائي سوى مرة واحدة كان ذلك مع أرسنال ضد تشيلسي في عام 2019.

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