خوسيه بوردالاس مديرا فنيا لـ فالنسيا الخميس، 27 مايو 2021 - 12:56 كتب : FilGoal خوسيه بوردالاس فالنسيا خوسيه بوردالاس الدوري الإسباني نرشح لكم أخر الأخبار مدير أعمال وليد سليمان يوضح لـ في الجول حقيقة اعتزال اللاعب بنهاية الموسم 7 دقيقة | الدوري المصري مانشستر يونايتد في بيان: نشعر بالاشمئزاز بسبب ما حدث مع راشفورد 52 دقيقة | أوروبا خوسيه بوردالاس مديرا فنيا لـ فالنسيا 52 دقيقة | الدوري الإسباني سكاي: التوافق تم.. أليجري مدربا لـ يوفنتوس من جديد ساعة | ميركاتو ريال مدريد يعلن رحيل زيدان ساعة | الدوري الإسباني بايرن يتعاقد مع مدافع جديد ساعة | أوروبا سكاي: توتنام يتواصل مع بوكيتينو.. زيدان وكونتي مرشحان لـ باريس سان جيرمان ساعة | الدوري الإنجليزي كاميرا في الجول ترصد استعدادات ملعب جاسم للسوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان 2 ساعة | إفريقيا التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. مدير أعمال وليد سليمان يوضح لـ في الجول حقيقة اعتزال اللاعب بنهاية الموسم ريال مدريد يعلن رحيل زيدان كاميرا في الجول ترصد استعدادات ملعب جاسم للسوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان تشكيل الزمالك المتوقع – عودة عبد الشافي وشيكابالا.. وعبد العزيز أساسي أمام الإسماعيلي سكاي: توتنام يتواصل مع بوكيتينو.. زيدان وكونتي مرشحان لـ باريس سان جيرمان الأكثر مشاهدة 1 تاريخ الأهلي في السوبر الإفريقي.. المشاركة كبطل دوري الأبطال تعني التتويج 2 صنداونز يعتذر لـ الأهلي 3 سيرينو يوضح لـ في الجول سر صورته بقميص الأهلي عقب لقاء صنداونز 4 الأهلي يحتج على إشراك الزمالك لـ سيف جعفر ضد طلائع الجيش أمس اليوم غدا الدوري المصري 2 البنك الأهلي 2 سموحة انتهت الدوري المصري 0 سيراميكا كليوباترا 2 إنبـي انتهت الدوري الأوروبي (11) 1 فياريال (10)1 مانشستر يونايتد انتهت دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 0 الباطن 2 ضمك انتهت كأس مصر - الزمالك - الإسماعيلي لم تبدأ 21:00 دوري الدرجة الثانية المصري (بحري) - الرجاء - حرس الحدود لم تبدأ 16:00 دوري الدرجة الثانية المصري (بحري) - المنصورة - دكرنس لم تبدأ 16:00 دوري الدرجة الثانية المصري (بحري) - الأولمبي - كفر الشيخ لم تبدأ 16:00 دوري الدرجة الثانية المصري (بحري) - بلدية المحلة - ألعاب دمنهور لم تبدأ 16:00 الدوري المصري - مصر للمقاصة - غزل المحلة لم تبدأ 17:00 الدوري المصري - المصري - وادي دجلة لم تبدأ 17:00 الدوري المصري - أسـوان - الاتحاد السكندري لم تبدأ 21:00 كأس السوبر الإفريقي - الأهلي - نهضة بركان لم تبدأ 18:00 قد ينال إعجابك