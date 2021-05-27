بايرن يتعاقد مع مدافع جديد

أعلن نادي بايرن ميونيخ يوم الخميس تعاقده مع المدافع عمر ريتشاردز قادما من نادي ريدينج.

وأفاد بايرن في بيان "المدافع البالغ من العمر 23 عامًا سينضم في صفقة انتقال حر من نادي ريدينج".

وأضاف البيان "وقع عمر على عقود تربطه ببطل ألمانيا حتى عام 2025".

سيرتدي المدافع الشاب القميص رقم 3.

وقال عمر ريتشاردز في تصريحات لموقع ناديه الجديد: "الانتقال إلى بايرن ميونيخ شرف كبير لي. لقد تحقق الحلم".

وأضاف "أنا فخور بارتداء قميص أحد أكبر الأندية في العالم. وأتمنى أن أتمكن من مساعدة الفريق على مواصلة النجاح في المستقبل".

وأتم "كل الشكر لإدارة بايرن ميونيخ على ثقتهم. لا أطيق الانتظار حتى أكون على أرض الملعب مع بايرن".

فيما قال حسن صالح حميديتش عضو مجلس إدارة النادي البافاري: "يسعدنا قدوم عمر إلى بايرن ميونيخ. عمر لاعب موهوب على الجانب الأيسر من الدفاع".

وأضاف "إنه يجد حلولًا جيدة في الهجوم، كما إنه يقظ جدًا ونثق به للعب دور جيد في فريقنا".