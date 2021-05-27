تشكيل الزمالك المتوقع – عودة عبد الشافي وشيكابالا.. وعبد العزيز أساسي أمام الإسماعيلي

يعود محمد عبد الشافي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" لتشكيل الزمالك الأساسي أمام الإسماعيلي، فيما يبدأ محمود عبد العزيز كأساسي.

استقر باتريس كارتيرون مدرب الزمالك على التشكيل الأقرب للبدء أمام الإسماعيلي.

تشكيل الزمالك سيشهد عودة محمد عبد الشافي لمركز الظهير الأيسر، فيما يبدأ شيكابالا كصانع ألعاب.

من جهة أخرى، يبدأ محمد عبد السلام كأساسي لأول مرة هذا الموسم في الدفاع في ظل غياب محمود علاء للإصابة، ومحمد عبد الغني للإيقاف.

أما محمود عبد العزيز، فسيجاول فرجاني ساسي في وسط الملعب. بداية ستكون هي الأولى لصاحب الـ30 عاما منذ مباراة مصر للمقاصة يوم 10 مارس 2019، وقت الإصابة بقطع في الرباط الصليبي أمام مصر للمقاصة بالموسم الماضي.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع كالتالي:

حارس: محمد عواد.

الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد السلام – حازم إمام.

الوسط: محمود عبد العزيز – فرجاني ساسي.

أمامهما: أشرف بنشرقي – شيكابالا – أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: سيف الدين الجزيري.