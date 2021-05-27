تشكيل الإسماعيلي المتوقع – ثنائي هجومي أمام الزمالك

يلعب الإسماعيلي بثنائي هجومي أمام الزمالك في ثمن نهائي كأس مصر.

استقر إيهاب جلال مدرب نادي الإسماعيلي على التشكيل الأقرب للبدء أمام الزمالك مساء اليوم الخميس.

ويبدأ الإسماعيلي بثنائي هجومي مكون من فخر الدين بن يوسف، وشكري نجيب.

من جهة أخرى، يلعب محمد حسن بجانب عماد حمدي في وسط الملعب.

وجاء تشكيل الإسماعيلي المتوقع كالتالي:

حارس: محمد فوزي.

الدفاع: محمد هاشم – مروان صحراوي – محمد عمار – عبد الله جمعة.

الوسط: محمد حسن – عماد حمدي.

أمامهما: محمد عادل - أحمد مدبولي.

الهجوم: فخر الدين بن يوسف - شكري نجيب.

ويلعب الإسماعيلي مع الزمالك مساء اليوم الخميس في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.