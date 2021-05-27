الجونة اسكواش - في أطول أيام البطولة.. تأهل الشوربجي ونور الشربيني وسط تفوق مصري

الخميس، 27 مايو 2021 - 02:00

كتب : FilGoal

محمد الشوربجي - اسكواش

اختتمت منافسات ثاني أيام ربع نهائي بطولة الجونة لرجال وسيدات الاسكواش والتي انتهت فعالياتها في تمام الواحدة بعد منتصف الليل.

وحسمت نور الشربيني تأهلها في المباراة الأولى أمام الإنجليزية سارة جان بيري بثلاثة أشواط دون مقابل.

ونجحت نور الشربيني في التأهل في مباراة استغرقت نصف ساعة فقط بعد تفوق كامل على اللاعبة الإنجليزية.

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وفي المباراة الثانية بين محمد الشوربجي والويليزي جويل ماكين وبعد أول نقطة اشتكى اللاعب المصري من تأثير الرطوبة على أرضية الملعب مما تسببت في توقف المباراة.

وبعد ما يقرب من ساعة إلا ربع تم نقل المباراة إلى مجمع الاسكواش المغلق ولم تنته الإثارة إذ وصل اللاعبان إلى شوط فاصل.

ونجح محمد الشوربجي في حسم تأهله في النهاية بعد الفوز في الشوط الخامس بنتيجة 11-7.

كما تأهلت هانيا الحمامي إلى نصف النهائي لمواجهة نور الشربيني، بعد تغلبها على الفرنسية كاميل سيرم بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وفازت هانيا في أول شوطين بسهولة قبل أن تعود اللاعبة الفرنسية وتقلص الفارق، لكن نجحت هانيا في حسم الشوط الرابع بنتيجة 11-7 والتأهل للمربع الذهبي.

ولم تنته إثارة اليوم إذ بلغت ذروتها في المباراة الختامية بين فارس الدسوقي الذي حسم تأهله على حساب مصطفى عسل بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وكان مصطفى عسل قد تقدم في أول شوطين بينما عاد فارس الدسوقي مجددا وحسم الشوطين الثالث والرابع ليتم اللجوء لشوط فاصل.

وتعرض مصطفى عسل للإصابة في الشوط الخامس قبل أن يعود بعد تلقي العلاج واستكمال المباراة، وحسم فارس الدسوقي المباراة بنتيجة 11-9 في الشوط الخامس ليستغرق اللقاء 123 دقيقة.

وتقام منافسات نصف النهائي مساء الخميس:

نوران جوهر × الأمريكية أماندا صبحي (6:30 مساء)

طارق مؤمن × النيوزلاندي بول كول (7:15 مساء)

نور الشربيني × هانيا الحمامي (8:00 مساء)

محمد الشوربجي × فارس الدسوقي (8:45 مساء)

اسكواش محمد الشوربجي نور الشربيني
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