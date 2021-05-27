حسين لبيب: الزمالك يستطيع التجديد لساسي غدا.. وحددت موعدا لحصوله على مستحقاته

أكد حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على أنه قادرا على التجديد لفرجاني ساسي نجم الفريق في أي وقت مشيرا إلى تحديده لموعد مع اللاعب التونسي للحصول على مستحقاته.

وينتهي عقد ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي ولم يتوصل الطرفين لاتفاق للتجديد حتى الآن.

وقال حسين لبيب لقناة "MBC مصر": "فرجاني ساسي لديه مستحقات، وبالفعل أرسل إنذارا للنادي".

وأضاف "تواصلت مع فرجاني وحددت معه موعدا للحصول على مستحقاته واتفقنا على كل شيء، وسيحصل على مستحقاته حتى لو وقع لأحد الأندية الأخرى أو لم يوقع لأن هذا ما نرغب به في الالتزام مع كل اللاعبين".

وتابع "إذا أراد التجديد معنا فنحن نستطيع توقيع العقود غدا. أؤكد للجميع أنني أستطيع التوقيع معه غدا".

وشدد "إذا لم يكن ساسي قد وقع لأي فريق ويرغب في التجديد مع الزمالك فسنجدد معه غدا، وإذا كان مهند (عون) وكيله متواجدا في القاهرة، سأوقع معه على العقود".

واستمر "بدأنا العمل من أجل فريق كرة القدم منذ أسبوعين، وأحد أسباب تأخير القرار كان حديثي مع أشرف صبحي (وزير الشباب والرياضة) وطلبي منه الحصول على الوقت لكي نعرف كل التفاصيل الخاصة بالفريق".

وتم تعيين حسين لبيب رئيسا للزمالك قبل عدة أيام. (طالع التفاصيل)

وواصل "لست مفوضا للتصريح بأي شيء لكن خلال أسبوعين أو 3 أسابيع سأظهر في قناة الزمالك وسأعلن كل شيء".

وأكد "لن أقول أننا سنفعل هذا أو ذاك بل سأقول أننا فعلنا هذا".

وأتم "أعلم أن أولوية جماهير الزمالك هي الفريق الأول لكرة القدم، وأنا أعذرهم لأن لديهم مستحقات وحصلوا على العديد من الوعود للحصول عليها وكل من وعدهم بذل أقصى الجهود لتلبية الاحتياجات لكن المشكلات كانت أقوى منهم".