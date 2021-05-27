محامي السعيد: هذا البند يؤكد أن اللاعب فسخ تعاقده قبل عودته لمصر.. ولم يسئ لـ الأهلي أبدا

قال أشرف عبد العزيز محامي عبد الله السعيد لاعب لاعب بيراميدز إن الأخير لم يخل ببنود التعاقد مع الأهلي قبل عودته من رحلة احترافه في السعودية إلى بيراميدز.

وتحدث محامي عبد الله السعيد لقناة "أون تايم سبورتس 2" اليوم الخميس قائلا: "البند الرابع في العقد الثلاثي بين الأهلي وأهلي جدة وعبد الله السعيد حسم الأمر".

وأكمل "لا يجوز إعادة بيع اللاعب أو إعارته لأي ناد داخل جمهورية مصر العربية، لكن حالة عبد الله هنا أنه فسخ تعاقده مع النادي السعودي، لم يتم بيعه أو إعارته ولا يوجد اختراق لأي بند في ذلك التعاقد".

وأكمل أشرف عبد العزيز حديثه "عبد الله السعيد وقع للزمالك وبعدها جدد للأهلي بدون قيد أو شرط، بالعكس قيل في قناة الأهلي إن عبد الله أجهش بالبكاء، ودموع عبد الله السعيد حسمت بقائه في الأهلي".

وأردف "وبعد ذلك تمت إعارته لأهلي جدة ولم تصدر أي إساءة منه للأهلي".

وأكمل "هل كان هناك أي بند يمنع الأهلي السعودي من فسخ التعاقد بينه وبين عبد الله السعيد؟ هل هناك بند يلزم عبد الله بالعودة أولا للأهلي المصري؟ نحن نتحدث بموجب عقد، وسوف نستأنف على القرار".

وأردف محامي السعيد حديثه "هناك درجة أخرى للاستئناف بعد قرار مركز التسوية والتحكيم، وسأرفع دعوى بطلان أمام محكمة عادية لأنني لم يتم إعلاني حتى الآن بالقرار، فوجئت بالحكم الصادر ضد عبد الله من الإعلام فقط".

وعن هل تم فسخ التعاقد مع أهلي جدة بشكل صوري أجاب "لا يوجد أي شيء اسمه إجراء صوري، لا يوجد نهائيا، أهلي جدة قال لعبد الله شكرا مع السلامة لنفسخ العقد".

وشدد "لا يوجد أي بند يلزم الأهلي السعودي على استمرار عبد الله معه لمدة معينة".

وأتم "لم أقل إن السعيد موقفه ضعيف أو مخطئ بل كنت أشرح القصة كاملة وسأطلب سماع القصة من بعض الشهود لن أكشف عن أسمائهم الآن وسنرى ماذا سيحدث".

وكان الأهلي قد أعلن في 2 مايو الحالي، عن صدور حكم من الهيئة التحكيمية بمركز التسوية والتحكيم، بإلزام عبد الله السعيد لاعب بيراميدز بسداد 2 مليون دولار للقلعة الحمراء.

وانتقل السعيد من الأهلي إلى أهلي جدة في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2018.

وبعد أشهر قليلة، تحديدا في فترة الانتقالات الشتوية، انضم السعيد لـ بيراميدز في صفقة تم الإعلان عنها بكونها مجانية بعد فسخ اللاعب عقده مع النادي السعودي.

وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي أن الحكم صدر بسبب "مخالفة السعيد لشروط التعاقد".