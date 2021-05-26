قائمة الزمالك – غياب طارق حامد وتواجد أوباما ضد الإسماعيلي

الأربعاء، 26 مايو 2021 - 23:37

كتب : FilGoal

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أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة الإسماعيلي في دور الـ16 لكأس مصر.

ويلعب الزمالك ضد الإسماعيلي غدا الخميس، على ملعب السويس الجديد.

واستمر محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق بعد عودته ضد المصري بعد شفاءه من فيروس كورونا.

وشهدت القائمة تواجد حمدي علاء لاعب فريق مواليد 99.

وتم استبعاد طارق حامد بسبب الإيقاف بعد تعرضه للطرد ضد المصري في المباراة الماضية.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد عواد – محمد أبو جبل.

خط الدفاع : حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد السلام – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح.

خط الوسط : فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز – محمد أشرف "روقا" – حمدي علاء – يوسف إبراهيم "أوباما" – إسلام جابر – أحمد سيد "زيزو" – سيف فاروق جعفر – حسام أشرف – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – أسامة فيصل

الزمالك كأس مصر
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